Prozirna haljina s opasnim izrezima otkrila je tetovažu glumice na skrivenom mjestu

Millie Bobby Brown zasjala je u odvažnoj mrežastoj haljini koja je otkrivala više nego ikad prije.

Millie Bobby Brown pojavila se na premijeri nove sezone hit-serije ''Stranger Things'' u Los Angelesu u izdanju koje je odmah izazvalo val reakcija.

Mlada glumica nosila je dugu crnu haljinu izrađenu od prozirne mrežaste tkanine ukrašene sitnim šljokicama, koja je elegantno otkrivala njezinu figuru.

Millie Bobby Brown Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privukao je izuzetno dubok dekolte, a u struku je haljina bila naglašena baršunastom crnom mašnom s blistavim detaljem. Ispod odvažne kombinacije nazirale su se i njezine tetovaže.

Millie Bobby Brown Foto: Profimedia

Millie je tijekom poziranja diskretno provjeravala dekolte, ali ni u jednom trenutku nije djelovala nesigurno – zračila je samopouzdanjem i glamuroznošću.

Millie Bobby Brown Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown Foto: Afp

Look je zaokružila valovitom frizurom, decentnim visećim naušnicama i neutralnim make-upom.

Glumica kojoj je tek 21 godina odrasla je pred očima publike, a osim što gradi impresivnu karijeru na ekranu, u privatnom životu također ima mnogo razloga za slavlje. U svibnju 2024. udala se za Jakea Bongiovija, sina slavnog glazbenika Jona Bon Jovija, a nedavno je otkrila i da je postala majka – vijest koju je podijelila s pratiteljima uz veliku dozu emocija i privatnosti.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 10 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 8 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 3 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown Foto: Profimedia

