Svjetski poznata glazbenica u kreaciji našeg dizajnera, veliki je to uspjeh: ''Svaka čast!''

Nicki Minaj pohvalila se ružičastom kreacijom, a odmah se javio i Juraj Zigman koji je otkrio da ju je upravo on osmislio.

Reperica Nicki Minaj na društvenim mrežama objavila je fotografiju u kreaciji koja oduzima dah, a kreaciju je, ni manje ni više, osmislio riječki dizajner Juraj Zigman.

Slavna reperica pozirala je pred ogledalom u ružičastoj kreaciji.

"Osjećam se kao da sam se vratila u prošlost na ovoj fotografiji. Kasnonoćni glamur", napisala je uz fotku na kojoj pozira bez šminke.

U komentaru ispod objave odmah joj se javio naš dizajner.

''OMG, moja ruža'', napisao je kratko.

Kasnije je istu fotografiju podijelio na svom Instagramu te otkrio da je riječ o kreaciji s predstavljanja njegove nove kolekcije za jesen/zimu 2024., koja je održana u srpnju u Rijeci.

Oduševljenu brojnih obožavatelja nije bilo kraja.

''Izgledaš kao Barbie'', ''Ma ti si naša vila'', ''Ovo je prekrasno'', ''Predobro, izgledaš prekrasno u ovoj kreaciji'', ''Svaka čast dizajneru'', samo su neki od komentara.

Inače, njihova suradnja traje godinama, a Nicki je osvanula u njegovim kreacijama u više navrata. Zigmanove teatralne kostime već su nosile Nelly Furtado, Christina Aguilera, Mary J. Blige, ali i jedna od najvećih zvijezda današnjice - Beyonce.

''To ti traje mjesecima i onda kad završi, kad naruči, kad dobije, kad isproba i kad je oduševljena, ne znaš nikad kad će ona to odjenut. To je zapravo ljepota tog posla. Cijelu turneju smo gledali, svaki put dok nije ona to obukla jer to se ne smije znat. Tako da je adrenalin neki. Mislim, moj život, pogotovo kreativni, mora biti ispunjen nekim adrenalnom.'', rekao je ranije za In Magazin.

Inače, hrvatski dizajner nedavno je za naš In Magazin otkrio kako izgleda njegova suradnja s planetarno slavnim pjevačicama. Više o tome pročitajte OVDJE.

