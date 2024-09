Hana Huljić u elegantnom izdanju istaknula poveći trudnički trbuh, društvo joj je pravila i šogorica koju nemamo priliku često vidjeti!

Hana Huljić Grašo i Buga Grašo Radošević spremno su pozirale fotografima na gala večeri povodom Memorijalne utakmice u sjećanje na Dražena Petrovića.

Trudna Hana Huljić spremno je pozirala fotografima na gala večeri prije utakmice povodom sjećanja na Dražena Petrovića, a tamo je imala posebno društvo.

Naime, Hana je u crnoj dugoj haljini pokazala poveći trudnički trbuh, a osmijeh nije skidala s lica. Fotografi su je uhvatili u društvu suprugove mlađe sestre Buge koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti. Buga je nosila ružičastu haljinu.

Poznato je i da je sestra našeg pjevača u braku s hrvatskim košarkašem Leonom Radoševićem.

Podsjetimo, Petar Grašo je u travnju za In Magazin otkrio da on i Hana čekaju drugo dijete. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kasnije je otkrio i da čekaju dječaka, a pričao nam je i kako se Hana nosi s trudnoćom.

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok!'', rekao je za In Magazin.

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a Albu su dobili u srpnju iste godine.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Aleksandra Prijović u rijetkom izlasku sa suprugom Filipom pozirala fotografima, evo gdje su ih uhvatili!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Đoković odabrala je minicu za veliki događaj u Beogradu, a osmijeh s lica nije skidala!

Pogledaji ovo Celebrity Petar Grašo zabavljao publiku brojnim hitovima, a trudna supruga Hana podržala ga iz publike!

Pogledaji ovo Celebrity Hana Huljić pozirala s poznatim prijateljicama na Korčuli, trudnički trbuh istaknula je u bijeloj haljini!

Pogledaji ovo inMagazin Rozga o Oliveru: ''Na bini je imao najbolji glas na svijetu, a kad bi sišao s bine, bio je čovjek iz naroda''

Pogledaji ovo Celebrity Seve se zabavljala u društvu Hane i Graše pa objavila njihove zajedničke fotografije, zapjevali su veliki hit!

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa trudnica Hana Huljić trbuh više ne može sakriti, pogledajte kako je zablistala na pozornici!