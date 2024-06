Lijepa trudnica Hana Huljić trbuh više ne može sakriti, pogledajte kako je zablistala na pozornici!

Hana Huljić s ocem Tončijem Huljićem održala je koncert "Pop Misa Mediterana" u Zaprešiću.

Na ljetnoj pozornici Novih dvora bana Jelačića u Zaprešiću održan je koncert "Pop Misa Mediterana", kapitalno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo.

Hana je tom prigodom na pozornici pokazala i trudnički trbuh, koji više ne može sakriti ispod odjeće.

Lijepa trudnica zablistala je u dugoj bijeloj haljini i pjevala je s osmijehom na licu, a fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Hanin suprug Petar Grašo proteklog je tjedna ekskluzivno za IN magazin otkrio spol bebe, a nakon kćerkice Albe stiže im sinčić. Rekao je i kako se Hana osjeća.

''Kao svaka trudnica. Jedan dan jedu joj se kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je OK!'' poručio je Grašo.

Podsjetimo, Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a Albu su dobili u srpnju iste godine.

