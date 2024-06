Petar Grašo ekskluzivno za In magazin otkrio spol druge bebe koju čeka s Hanom: ''Ja sam sretan čovjek!''

Petar Grašo ekskluzivno za In magazin otkrio je spol druge bebe koja ovog ljeta dolazi njemu i Hani Huljić!

Nakon što je javnost nedavno saznala da bračni par Grašo - Huljić očekuje prinovu, IN Magazin ekskluzivno saznaje i spol. Nakon ružičaste, par će se morati opskrbiti i odjećom plave boje - stiže dječak. Grašo nam je otkrio kako se osjeća njegova trudna supruga.

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok!''

Par će po drugi put postati roditelji već ove godine, a malena Alba u srpnju će proslaviti drugi rođendan.

''Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život.''

''Alba je živo dijete, vjerojatno kao i sva djeca koja imaju blizu dvije godine. Radoznala, svojeglava, jako puno pjeva, galami, počinje sad polako pričati. I sad se ono trudimo ne pretvoriti u dosadne roditelje koji kažu 'vidi, rekla je ću-ću, baba'. Trudimo se zadržati tu ushićenost unutar sebe, ali kao svako dobro dijete, divlja je, slatka je i raste u ljubavi što je najvažnije.''



Mezimica Alba uživa posebni tretman roditelja glazbenika. Hana je napisala, uglazbila i otpjevala uspavanke, pomoću kojih bebe u san utonu k'o od šale, pa tako i malena Alba.



''Sluša, sluša Hanine uspavanke, zato što... ne bih sad htio biti suprug koji... Uvijek sam se držao od tog nekog obiteljskog hvaljenja, nisam niti tip koji hvali svoje pjesme, niti najavljuje svoje pjesme kao nešto najbolje ikad, pa mi je malo teško i govorit o tim obiteljskim talentima, ali moram... Hana je zaista vrlo talentirana kao glazbenica i uspavanke koje piše su meni vrlo čarobne.



Grašo nam je jednom prilikom otkrio da svoje očinske obveze, usprkos brojnim poslovnim putovanjima, ispunjava u potpunosti.



''Pa budem uzorni tata zato što je djevojčica moja draga još uvijek može svuda, još nema vrtića, još nema škole, tako da možemo je vući ovdje negdje s nama blizu Splita, gdje god postoji autocesta i avion, ona je sa nama dva tri dana, voli putovat, uživa, tako da stignem ono što najviše volim, a to je obiteljski dio.''



''Ma prekrasan je u svemu, stvarno. Imam blagoslov da imam uza sebe nekoga uz koga je sve to lakše. Snalazi se zapravo bolje nego ja. Dosta je opušteniji'', rekla je prije Hana.



''Ja sam sretan čovjek što sam okružen ljudima koje volim i ljudima koji me vole. I kad se obitelj zapravo širi, još uvijek se ne sužava nego se širi, onda možeš stvarno biti zahvalan gore nekome što to hendla kako treba.''



Petru i Hani sada preostaje još jedan važan zadatak, a to je izabrati ime malenom nasljedniku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.