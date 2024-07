Rozga o Oliveru: ''Na bini je imao najbolji glas na svijetu, a kad bi sišao s bine, bio je čovjek iz naroda''

Na godišnjicu odlaska velikog Olivera Dragojevića, već tradicionalno je održan koncert Trag u beskraju. Deseci tisuća ljudi, okupljeni u Veloj Luci, još jednom su uglas pjevali njegove hitove. Da sjećanje na njega ne blijedi, pokazala je ganuta publika, ali i izvođači, Oliverovi prijatelji i obitelj koja će ga zauvijek pamtiti i voljeti. Gordan Vasilj.

Onako kako to samo njegova Vela Luka zna, sinoć je šestu godinu zaredom odana počast neprežaljenom glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću. Dupkom puna riva odjekivala je nezaboravnim Oliverovim hitovima u interpretacijama njegovih kolega i prijatelja.

''Cilj ovoga je pjesma i da ljudi malo izbace emocije iz sebe koji su zatomili. Malo je druženja, malo je svega, ali ako pjesma može vratiti te emocije u ljude i da se druže ja sam sretna. Ma s pjesmama se sve može.'', izjavila je Vesna Dragojević.

Udovica legendarnog pjevača osvrnula se na komentare pojedinaca da se godišnjica Oliverove smrti pretvorila u "cirkus".

''Ovo je odgovor za one koji to govore. Prema tome, ja više stvarno nemam što reć. Tko voli, nek' dođe. Ovi ljudi su dokaz da se ovo sluša, voli i da je ovo jedna manifestacija koja je prešla granice Hrvatske.'', dodala je.

''Svi nekako žive i dišu za ovo i to je lipo. U Luci koja nije bila crvena točka na turističkoj mapi, lijepo je da je Oliver za svoje mjesto napravio to da ljudi koji nisu toliko čuli za Luku sad svi znaju.'', govori Petar Grašo.

''Pa kome je cirkus neka ne dolazi, neka dolaze ubuduće samo oni koji vole i poštuju Olivera, a mislim da je takvih u Hrvatskoj jedno 99% i mislim da će narednih godina sve više i više ljudi dolazit u Luku. To nije cirkus, to je snaga.'', smatraju Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara.

Petar Grašo je Olivera upoznao kao dječak, već sa 16 godina napisao mu je pjesmu ''Boginja'', a sve ostalo je povijest.

''U tom mom trenutku života mi je košarka bila vrlo ozbiljna zanimacija, a glazba i zanimacija i ljubav, tako da nekako na tom raskršću kad sam se trebao odlučiti pojavio se Oliver, poslan je valjda od gore na način da mi kaže ne, muzika i zapravo tako je bilo i tu sam di jesam.'', priča Petar Grašo.

Jelena Rozga je odmah na početku svoje karijere u grupi Magazin, davne '96., dobila priliku snimiti duet s Oliverom. Riječ je o pjesmi ''Samo navika''.

''Sjećam se, došla sam u studio, zbunjena, uplašena, dolazi Oliver. I dođe prekrasan čovjek koji je mene smirivao, rekao je ajde mala, idemo to otpivat i guštat i tako je i bilo.'', prisjetila se Jelena.

Osim vrhunskim glazbenim talentom, stari morski vuk oduševljavao je svojom jednostavnošću i smislom za humor.

''Oliver je zaista bio čovjek koji je bio pun života. Uvijek spreman na šalu s onim svojim osmijehom, cigaretom, kapom, kod njega je uvijek bila dobra energija. Nadišao je lik, ostalo je djelo koje je veće kao sunce, nebo, Oliver, capuccino, more, jedan pojam.'', priča Grašo.

''Meni je recimo super bilo to što je on na bini imao najbolji glas na svijetu i najbolje pjesme. A kad bi sišao s bine bio bi čovjek iz naroda i to je njegova veličina bila, zato su ga ljudi toliko i voljeli.''

''Bio je jako direktan, ali to su bile uvijek rugalice bez zadnjih misli, ništa zločesto nego samo da se čovik može nasmijat. A to je zapravo i naš mentalitet, mi smo Dalmatinci takvi, dat ćemo ti srce, ali moramo ti se malo narugat i ubost što se kaže. Puno, puno fali.'', priča Zorica Kondža.

''On je volio igrati na karte i na buče, ali nije volio izgubiti. Mi smo svjesni bili toga, ali da bi bio volje i raspoloženja, malo smo mu i puštali, ali nije ni to volio. Bio je iskren do kraja.'', priča Tomislav Bralić.

''On je zaslužio sve ovo što se događa, on bi prvi bio protiv svega ovoga, prvi bi rekao 'nemojte me zaj......'', ali neka, to je lipo, tko ga šiša, sad je naše vrime da pričamo o njemu.'', dodao je Giuliano.

I kako je Gibonni rekao: ''Kapetane, sve je kako triba i sve je ovo more samo za te.'' Oliver je i dalje svakodnevno dio naših života, a na šestu godišnjicu njegove smrti puštena je i nikad objavljena pjesma ''Vrime je'', koja najavljuje cijeli album s 12 novih pjesama.

