Petar Grašo zabavljao publiku brojnim hitovima, a trudna supruga Hana podržala ga iz publike!

Petar Grašo brojne je zabavljao svojim hitovima, a u publici se našla i njegova trudna supruga, Hana Huljić.

Petar Grašo u petak je nastupio na Zadvarskoj noći na Oboru, a među publikom se našla i njegova supruga, Hana Huljić Grašo.

Za ovaj nastup Petar je izabrao sivo odijelo, a Hanu su fotoreporteri snimili u publici, u društvu prijateljice. Ona se odlučila za haljinu.

Osim Graše, na Zadvarskoj noći pjevala je i Domenica Žuvela.

Podsjetimo, Grašo je u travnju za In Magazin otkrio da on i Hana čekaju drugo dijete. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kasnije je otkrio i da čekaju dječaka, a pričao nam je i kako se Hana nosi s trudnoćom.

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok!'', rekao je za In Magazin.

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a Albu su dobili u srpnju iste godine.

