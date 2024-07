Tko je kome kum, a tko najbolji prijatelj na našoj estradi: "Najsmješniji je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi"

Na setovima filmova, kazališnim daskama i sportskim terenima često se rađaju prijateljstva za cijeli život. Koji slavni Hrvati, osim svjetla pozornice i bliceva fotoaparata, dijele dugogodišnja prijateljstva te tko je jedan od najtraženiji kumova u redovima slavnih, otkriva Dorotea Filipaj.

Naš reprezentativac Dominik Livaković i njegova supruga Helena prošloga tjedna krstili su sina Joakima. Za kumove su odabrali Dominikova suigrača Domagoja Vidu i njegovu suprugu Ivanu.

No to nije jedino kumstvo naših nogometnih velikana. Josipu Brekalu vjenčani kum bio je Borna Sosa. Dvostrukim kumstvom može se pohvaliti Luka Modrić. Kum je sinu našeg najboljeg tenisača Marina Čilića, a i djetetu Izabel i Matea Kovačića, koji su u slatkom iščekivanju prinove nakon 4-godišnjeg Ivana.

Izabel je u IN Magazinu otkrila kakav je Ivan dječak?

"Dobar je, dobar je. Kako kažu kod nas , jako je živ. On je još jako mali, njemu samo sad treba moja pažnja, ljubav..." ispričala je jednom prilikom.

Rekorder po kumstvima u glazbenom je svijetu Mate Bulić.

"Jedan dan smo ja i žena sjeli i malo to pogledali i došli do 64 kumstva. Krizme, krstitke i tako to. Ja se sjećam priča se u obitelji za stolom, baba moja pokojna je govorila, sine moj nemoj nikad odbiti kumstvo to je grijeh", komentirao je Bulić.

Najpoznatiji Matini kumovi su Miroslav Škoro i Marko Perković Thompson. A dvostrukim kumstvom povezali su se i Dino Rađa i Petar Grašo. Grašo je Rađi bio kum na svadbi s Viktorijom. Rađa mu je kumstvo uzvratio kad se Grašo oženio Hanom. Kumovi su zajedno surađivali i na Grašinoj pjesmi "Nisam više ja sa njom".

"Najsmješnije je bilo to u trenutcima kad je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi, najviše što smo se svađali je bilo, da je to istina, tko bi bio mama a tko tata i to su bile najveće svađe. Ljudi su oko nas plakali od smijeha", prisjetio se Grašo.

Iako nisu kumovi, veliko prijateljstvo veže i Maju Šuput i Marka Grubnića. Više od 15 godina, uz svjetla pozornice, uživaju i u televizijskom šušuru i ljubavi prema krpicama.

Poslovna suradnja Borisa Đurđevića, osnivača Colonije, i pjevačice Ivane Lovrić vrlo se brzo pretvorila u pravo prijateljstvo.

"On je stvarno predivna, jednostavna osoba s kojom se mogu dogovoriti lako sve. I nekako ima od početka prema meni očinski pristup i pazio je i na mene i na cure plesačice dok je išao s nama, konstatno je bio tata", ispričala je Ivana Lovrić.

Da među estradnim zvijezdama ima onih čije prijateljstvo nadilazi činjenicu da su si međusobno konkurencija, primjer su mlade pjevačice Mia Dimšić i Domenica. Tik tok postao im je glavna platforma na kojoj objavljuju zajedničke trenutke.

Svi su ovi tandemi dokaz da su prava prijateljstva na našoj estradnoj sceni itekako moguća.

