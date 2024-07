Tko se borio s porocima, a tko je kao dijete pjevao operu? Mlade nade domaće glazbene scene iskreno o trnovitom putu do zvijezda!

Grše, Miach, Baby Lasagna, Hiljson - tek su dio novih imena zaslužnih za jačanje domaće glazbene scene. Iako njihove pjesme imaju brojne preglede na glazbenim platformama i osvajaju Bilbordovu ljestvicu slušanosti, glazbeni počeci tih mladih ljudi nisu bili jednostavni. Kako su zavoljeli glazbu te mogu li od nje živjeti, ispričali su Dorotei Filipaj.

Najpopularnije ime današnje trep scene - ono Grge Šipeka, odnosno Grše, nikada ne biste povezali s njegovom pravom strukom. Danas je jedini Hrvat na Billboardovoj ljestvici, i to s čak 5 pjesama, a s glazbom do prije koju godinu nije imao veze.

"Zanimljiva priča, ja sam išao za računarni tehničara i pao sam godinu, nakon toga sam se prebacio u žensku školu (...) a jedna od razloga je bio što sam bio sam i 30 žena. Što se tiče frizerstva, ja sam def najgori frizer, to potvrđujem, a to potvrđuju i ljudi koje sam šišao tako da, nikad to nije bio posao kojim sam se htio baviti u životu", ispričao je Grše.

Put prema zvijezdama ovog 28-godišnjeg dečka iz Trilja bio je trnovit. Borba s porocima dovela ga je do depresije, a svoje je emocije prenio u stihove.

"Bilo je tih turbulentnih situacija u životu u kojima sam ja zapravo našao ispušni ventil, taj papir ta olovka i ta glazba je meni zapravo bila ispušni ventil i bijeg od stvarnosti u tim nekim momentima, u tim nekim teškim trenucima tako da mi sigurno mi je to promijenilo život i spasilo u neku ruku život jer sam to mogao istrest na papiru", ispričao je .

O teškim trenucima i borbom s anksioznošću često je progovarao i Baby Lasagna. Godinama je pisao i producirao glazbu, a sve do izbora za pjesmu Eurosonga - od svoje umjetnosti nije mogao plaćati račune. Otkrio je kako je nekoliko dana prije nego što je ušao na Doru slao životopise za posao i polako se opraštao od karijere glazbenika.

"Danas nakon šest mjeseci smo moj PR-ovac i ja opet sjeli u auto i idemo od medija do medija i onda sam počeo uspoređivati kako je to bilo prije šest mjeseci i kako je sada i tek tada se naježim, ono ne mogu vjerovati što se događa. Sad smo išli na ručak, prije smo ono skupljali koji euro da si kupimo pekaru pa smo išli pješke hodali po pola sata, 45 minuta jer nismo imali za taksi, sve je bilo nekako romantično i simpatično, a sada smo već kao dva komforta lika znaš ono. Imamo sad svoj autić, išli smo na ručak u restoran. Vidi se neki napredak onako kako smo, nešto smo napravili nešto se dogodilo lijepo. Sada možemo uživati, platiti račune", istaknuo je Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić.

29-godišnji Marko završio je hotelijersko-turističku školu, a jedna stavka u životpisu jako je utjecala na njega.

"Bio si asistent na nastavi...magični ljudi", rekao je.

Uspjeh preko noći nije doživio ni Ivan Hilje, poznatiji kao Hiljson Mandela. Danas se može pohvaliti jednom od najuspješnijih trap karijera na našim prostorima, ali deset je dugih godina svoj zanat pekao u grupama Kukus i Prazna Lepinja.

"Ja mislim da se nije moglo živjet na nekoj adekvatnoj razini kad smo tek počeli i bili među prvima. Moglo se imat za džeparac, a onda se nakon nekog vremena moglo i preživljavat. A sada se može i živjeti", kazao je Hiljson.

U glazbenom svijetu debitirao je s 4 godine na Zagrebačkom Biennaleu u operi, a ljubav prema toj vrsti glazbe naslijedio je od majke Diane Hilje, operne dive HNK.

"Ona se sama javi kad ima neki favorit, obično su to radijske pjesme, blaže, malo više good vibes pjesme", otrkio je.

Nova ''it'' djevojka domaće glazbene scene, Mia Čičak, odnosno Miach, u samo dvije godine, otkad se pojavila na sceni, može se pohvaliti da je vlasnica nekoliko najslušanijih hitova. S 24 je prvi put kročila nogom u glazbeni studio, dok je cijelo djetinjstvo i teen dane provodila u onom sportskom.

"Od mene bi kao djetetu izašli videi s taekwondoe turnira, ne bi bilo nigdje nikakvog pjevanja, ja sam prvenstveno bila sportaš i mene samo tekvando interesirao, a pjevanje to je bilo ako neki fun fact", priča Miach.

Ova mlada glazbenica već je vlasnica Porina i ona za koju kažu da joj se uspjeh dogodio preko noći. No iza toga stoji mnogo rada, odricanja i truda, što mogu potvrditi i ostali mladi glazbenici.

"Mladi rade buku koja se više ne može ignorirati", zaključio je Hiljson Mandela.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Evo što je Žanamari napravila kako bi ušutkala glasine o rastavi braka, ovome se nitko nije nadao!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Svjetski poznata glumačka zvijezda uživa u Puli, pohvalio se fotografijama na društvenim mrežama!