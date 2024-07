Svjetski poznata glumačka zvijezda uživa u Puli, pohvalio se fotografijama na društvenim mrežama!

Svjetski poznata serija, mnoštvo filmova različitih žanrova, čak i sapunice - sve to stane u bogatu karijeru Ramira Blasa koji trenutačno uživa u Puli.

Poznati argentinski glumac sa španjolskom adresom, Ramiro Blas, pohvalio se na svom Instagram profilu kako uživa u Puli.

Pozirao je pored obale bez majice, a u Hrvatsku je stigao kao gost United Medije i Nove TV, domaćina polufinalnog kruga ocjenjivanja za prestižnu Međunarodnu nagradu Emmy®.

Naime, nakon Dubrovnika pretprošle i Atene prošle godine, United Media 3. put zaredom dio je polufinalnog ocjenjivanja za Međunarodnu nagradu Emmy - ovog puta u Puli.

''Za mene je to odlična prilika za biti tamo, za naučiti nešto o industriji, nekad morate biti i s druge strane da vidite kako to funkcionira'', rekao je Blas nedavno za In magazin.

Stručni žiri ponovno će odlučivati o najboljima, ove godine u kategoriji najbolji glumac. Prošle godine riječ je bila o najboljoj ženskoj ulozi kada je u žiriju sjedila i Zrinka Cvitešić. Ramiro nikada nije radio s hrvatskim glumcima, a za njih itekako dobro zna.

''Da čuo sam, oni su fantastični, odlični, za mene su oni zvijezde'', rekao je.

Ramiro je porijeklom iz Argentine, a živi u Španjolskoj. Počeo je sa sapunicama koje bi, po njemu, trebale biti škola svakom glumcu.

''Imate 1000 skripti svakog tjedna. Odete na set u 8 sati... Inače u seriji napravite dnevno 5,4,3, scene. U sapunici napravite 35. Samo se redaju. Morate jako puno učiti, biti spremni stalno'', govori.

Ovaj svestrani glumac u Hrvatskoj je bio samo jednom i to u posjetu prijatelju, a priznao je i što mu se najviše dojmilo.

''Zaljubio sam se u žene, najljepše žene koje sam ikad vidio'', rekao je.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pogledajte kojeg je Vatrenog Nina Badrić srela u Grčkoj, pozirala je s njim i suprugom: "Mi smo na medenom mjesecu"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bivši suprug Shannen Doherty na udaru kritika, evo što je napravio na dan njezine smrti!

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Zlatka Mateše privlačila je poglede u tirkiznoj haljini, par se pojavio u Splitu

Pogledaji ovo Clubzone Stotine prvih gostiju festivala Terminal V sletjelo u Hrvatsku

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se oglasio o koncertu u Imotskom koji je rasprodao u samo nekoliko sati: "Nakon nevolje koja mi se dogodila..."

Pogledaji ovo Celebrity U Splitu su se svi okretali za suprugom bivšeg gradonačelnika, u ovakvoj haljini teško je mogla proći neopaženo!