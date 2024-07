Bivši suprug Shannen Doherty na udaru kritika, evo što je napravio na dan njezine smrti!

Prijateljica Shannen Doherty prozvala je bivšeg supruga pokojne glumice zbog nedostatka ljudskosti.

Smrt glumice Shannen Doherty potresla je svijet, a njezine najbliže sada su uznemirile i nove informacije.

Naime, doznalo se da je glumica dan prije smrti, 12. srpnja, potpisala papire za razvod od fotografa Kurta Iswarienka, dok ih je on potpisao na sam dan njezine smrti 13. srpnja, piše Daily Mail.

Razvod su finalizirali izvan suda, a navodi se i da su obje strane sklopile sporazum te da je to bila neosporna odluka za oboje.

Iswarienka je zbog toga na LinkedInu prozvala Shannenina prijateljica, poslovna konzultantica Tara Furiani.

"Jako sam tužna i uznemirena zbog smrti svoje prijateljice Shannen... Zbog razvoda kroz koji je u to vrijeme prolazila. Njezin rak dojke bio je u četvrtom stadiju i metastazirao je na druge dijelove tijela, smrt je bila neizbježna i to je znala... pomirila se s tim. No bol i patnja u mjesecima koji su prethodili tome nisu morali biti toliko duboki da je njezin suprugom samo bio normalno ljudsko biće. Mogao je pokazati samo malo ljudskosti prema svojoj umirućoj supruzi" , napisala je Furiani. "Život je jako težak... Još je teži ako imate rak i ostanete bez podrške na koju ste računali", istaknula je te je ovom prilikom i upozorila žene na važnost preventivnih pregleda.

U komentarima su i mnogi drugi uputili ljutite poruke Iswarienku.

Doherty i Iswarienko vjenčali su se 2011. godine, a glumica je u travnju prošle godine predala papire za razvod.

"Razvod je zadnje što je Shannen htjela. Nažalost, osjećala je da nema drugih opcija. Možete se obratiti Kurtovoj agentici Collier Grimm jer je ona intimno umiješana u to", rekla je tada publicistica glumice Leslie Sloane za medije, čime je dala naslutiti da je razlog njihova razvoda bila druga žena.

Shannen u ljubavi nikad nije imala sreće. Od prvog zaručnika Deana Jaya Factora, nasljednika kozmetičkog carstva, rastala se svega nekoliko tjedana nakon prosidbe, a on je zatražio sudsku zabranu prilaska bivšoj zaručnici te ju je optužio za prijetnje i fizičko zlostavljanje. S prvim suprugom, glumcem Ashleyjem Hamiltonom, u braku je izdržala svega šest mjeseci, a s profesionalnim igračem pokera Rickom Salomonom zatražila je poništenje braka nakon devet mjeseci.

Podsjetimo, Shannen je preminula u 54. godini, nakon dugogodišnje bitke s karcinomom. Rak joj je prvi put dijagnosticiran 2015. godine, nakon čega je prošla kemoterapiju i zračenje.

U travnju 2017. na Instagramu je otkrila da je bolest prestala napredovati, ali do 2019. godine rak se vratio. Već sljedeće godine napredovao je do četvrtog stadija, a pred kraj prošle godine otkrila je da joj se rak nakon dojki i mozga proširio i na kosti.

Ostat će upamćena kao Brenda Walsh iz kultne serije iz devedesetih "Beverly Hills, 90210", ali i po brojnim drugim ulogama koje je ostvarila tijekom karijere, koju je započela kao djevojčica.

