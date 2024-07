Milica iz Kumova ljubi našeg zgodnog rukometaša, potvrdili su vezu romantičnim fotografijama s odmora!

Petra Kraljev i Filip Ivić objavili su fotografije sa zajedničkog odmora, kojima su potvrdili da su par.

Glumica Petra Kraljev, koju u našoj hit-seriji "Kumovi" gledamo kao Milicu, više ne skriva dečka.

Nakon što nam je nedavno priznala da postoji netko poseban u njezinu životu, na Instagramu je potvrdila da je u vezi s našim rukometnim vratarom Filipom Ivićem.

"More, sol i ljubav", napisali su uz fotografije s odmora na Korčuli, koje su oboje objavili na društvenoj mreži, a na prvoj su pozirali zagrljeni u restoranu. U pričama na Instagramu podijelili su i jednu zajedničku fotografiju s plaže, koju možete pogledati u našoj galeriji.

"Lijepi ste jako", "Sretno vam, prelijepi ste", Čuvaj ga Milice", neki su brojnih od komentara ispod fotografija novog para.

Petra je o novoj ljubavi progovorila na Splitskom festivalu, gdje je jednu večer bila voditeljica.

"Samo ću reći da ima i da sam sretna. Baš nakon dugo, dugo vremena sam ispunjena i sretna", priznala nam je tada.

Tom je prilikom progovorila i o liku Milice, koji je među gledateljima "Kumova" jedan od najomiljenijih.

"To je tolika ljubav prema Milici da je meni, svaki put nakon predstave ili dok ovako šetam gradom, to oduševljenje neko novo iskustvo. Ogromni su komplimenti kad vidite koliko ljudi obožavaju taj lik. Milica se istakla zato što je ona nekako glas naroda, ono što drugi misle, ona će reći i to je tako", smatra Petra.

