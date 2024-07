Jedna od najseksi Hrvatica objavila vruće fotke ispod tuša, prizori nisu za one slabog srca!

Žanamari Perčić dovela je društvene mreže do usijanja nikad vrućim prizorima.

Pjevačica Žanamari Pečić (42) još je jednom pokazala zašto slovi kao jedna od najseksi Hrvatica.

Objavila je fotografije na kojima se tušira na plaži u bikiniju s tangama, a u prvom planu je njezina bujna pozadina.

"Kakva bomba!", "Nismo bili spremni na ovo", "Goriš", "Nije za one slabog srca", "Brutalna", "Žena zmaj", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila, a obožavatelji su joj pisali da će ove fotografije postaviti na zaslon mobitela.

Žanamari se rado hvali rezultatima napornog vježbanja, koji se itekako vide, a ovih je dana plijenila poglede i na Ultri u Splitu, gdje je zaredala izazovna izdanja.

Inače, pjevačicu već neko vrijeme prate glasine o razvodu od supruga Marija Perčića, na koje se ona nedavno osvrnula u IN magazinu.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', rekla je Žanamari.

