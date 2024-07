Zadnja objava Shannen Doherty prije smrti tjera suze na oči: "Prvi put osjećam nadu..."

Shannen Doherty je u samo dva tjedna prije smrti nadobudno govorila o svojoj borbi s karcinomom.

Američka glumica Shannen Doherty, najpoznatija po ulozi srednjoškolke Brende Walsh u hit tv seriji iz devedesetih "Beverly Hills, 90210", umrla je u dobi od 53 godine nakon višegodišnje borbe s rakom.

"Teška srca potvrđujem vijest o smrti glumice Shannen Doherty. U subotu, 13. srpnja, izgubila je bitku s rakom nakon višegodišinje borbe s bolešću", potvrdila je za PEOPLE agentica glumice Leslie Sloane.

Doherty je javno govorila o svojoj borbi s rakom dojke, a to je bila tema i njezine zadnje objave na društvenim mrežama.

Sharon je dva tjedna prije smrti na Instagramu podijelila isječak iz svojeg podcasta "Let's Be Clear With Shannen Doherty", u kojem je progovorila o nadi.

"Prvi put ne znam koliko dugo ću biti na kemoterapiji i hoće li to biti tri mjeseca ili šest mjeseci ili ćemo za tri mjeseca shvatiti da ne funkcionira i ponovo promijeniti liječenje", ispričala je.

"To nije nešto što mogu predvidjeti. Nije nešto što moji doktori mogu predvidjeti i to je zastrašujuće. Iako je to velik poziv na buđenje, ima i pozitivnog. Pozitivno je da su se molekularne strukture stanica mog raka nedavno promijenile. To znači da postoji još protokola koje mogu isprobati", nastavila je.

"Prvi put u nekoliko mjeseci osjećam nadu jer je sad toliko opcija. I ranije sam se nadala, ali sam se svejedno pripremala", poručila je tada Shannon, a njezine riječi sada tjeraju suze na oči.

Glumici je rak prvi put dijagnosticiran 2015. godine, nakon čega je prošla kemoterapiju i zračenje.

U travnju 2017. na Instagramu je otkrila da je bolest prestala napredovati, ali do 2019. godine rak se vratio. Već sljedeće godine napredovao je do četvrtog stadija, a pred kraj prošle godine otkrila je da joj se rak nakon dojki i mozga proširio i na kosti.

