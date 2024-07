Dirljivi prizori Kate i njezine kćerkice: Princeza Charlotte sve je raznježila svojom iskrenom reakcijom!

Princeza Charlotte pridružila se mami Kate Middleton na finalu Wimbledona, gdje je svojim ponašanjem raznježila javnost.

Princeza od Walesa Kate Middleton stigla je na finale Wimbledona u pratnji kćeri princeze Charlotte i sestre Pippe Middleton.

Kad je došla na stadion svi su ustali i zapljeskali joj, što je obradovalo bolesnu princezu, a još je sretnija bila njezina kćerkica.

Dok su trajale ovacije za Kate, devetogodišnja Charlotte gledala je u svoju majku sa širokim osmijehom, te joj je i ona zapljeskala, a njezina reakcija raznježila je javnost.

