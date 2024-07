Pogledajte kako je Kate Middleton dočekana na Wimbledonu, svi su bili sretni što je vide!

Kate Middleton stigla je na finale Wimledona u društvu kćerkice Charlotte i sestre Pippe Middleton.

Kako su najavili iz Kensingtonske palače, princeza od Walesa Kate Middleton stigla je na finale Wimbledona.

Po dolasku u kraljevsku ložu princezu su ostali okupljeni dočekali ovacijama, a ona je došla u pratnji kćerkice, devetogodišnje princeze Charlotte i sestre Pippe Middleton.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P