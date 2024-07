Omiljena Milica iz Kumova nam je priznala: "Nakon dugo, dugo vremena sam ispunjena i sretna!"

S Petrom Kraljev razgovarali smo o seriji "Kumovi", njezinoj novoj autorskoj predstavi, ali i o privatnom životu.

Glumica Petra Kraljev, koju gledamo u seriji "Kumovi" kao Milicu, uskočila je u ulogu voditeljice Jubileja Tea Trumbića u sklopu 64. Splitskog festivala.

Uz nju je program vodila i njezina kolegica iz najgledanije domaće dramske serije, Jagoda Kumrić, s kojom Petra igra i u predstavi "Kad udari Južina".

"To je jedna simbioza za koju mi je drago da se tako nastavila i rekla sam da bih sve projekte u životu radila s Jagodom, i evo ostvarilo mi se. Mi se dugo znamo, jako dugo smo bile poznanice, a onda su nas i Kumovi i ovi ostali projekti zbližili, naša predstava, a sad će još malo još jedna", ispričala nam je Petra, koja je trenutno na pauzi od snimanja "Kumova", ali zato ima druge obaveze.

"Ovo je još jedno ljeto bez odmora, odmor će biti možda u 9. ili 10. mjesecu. Imamo sad predstave, sutra odmah idemo igrat predstavu u Novu Gradišku i to je to, nema odmora", govori.

A baš kao "Kumovi", i predstava u kojoj glumi s Jagodom pravi je hit.

"Gdje god dođemo jako dobro prolazi ta predstava. To je jedna slatka mala ženska predstava s kojom se svatko može poistovjetiti, i žene, ali i muškarci", kaže.

Milica je jedna od omiljenih likova iz "Kumova", što Petri gotovo svakodnevno potvrđuju i brojni gledatelji hit-serije koji joj prilaze i poistovjećuju je s njom.

"To je tolika ljubav prema Milici da je meni, svaki put nakon predstave ili dok ovako šetam gradom, to oduševljenje neko novo iskustvo. Ogromni su komplimenti kad vidite koliko ljudi obožavaju taj lik. Milica se istakla zato što je ona nekako glas naroda, ono što drugi misle, ona će reći i to je tako", smatra Petra, no kaže i da se privatno dosta razlikuje od Milice, što se na prvi pogled vidi već iz stila odijevanja.

"Razlikujemo se dosta, ne bih voljela proći u životu kao Milica. Ona je ipak malo vatrenija, ja sam dosta smirenija", ističe.

Nije teško primijetiti i da Petra ima izražen splitski naglasak, dok je za ulogu Milice vješto savladala i naglasak iz Dalmatinske Zagore.

"Ja obožavam taj mentalitet. Poznajem ga, ali i ne poznajem, nemam tamo korijene, nažalost, u životu bih možda malo bolje prošla. Bilo je izazovno prilično napravit taj lik, ali nije mi bio problem. Ja sam Milicu od prvog dana zavoljela i sad je želim dalje nadogradit", priča nam.

A dok o "Kumovima" i svojim drugim vrlo uspješnim projektima rado priča, o privatnom životu puno je tajanstvenija, no priznala nam je da joj i na tom planu cvjetaju ruže te da u postoji i netko poseban u njenom životu.

"Samo ću reći da ima i da sam sretna. Baš nakon dugo, dugo vremena sam ispunjena i sretna", priznala nam je Petra.

Za kraj nam se pohvalila i novim projektom, u kojem je opet udružila snage s Jagodom, ali i drugim kolegicama iz "Kumova".

"Nove projekt je predstava koja bi trebala izaći nekad u 8. mjesecu, ja se nadam, s mojim kolegicama Uršulom Najev, Nikom Barišić i Jagodom Kumrić. Nadam se da ćemo zbog naših obaveza i svega uspjet to u 8. mjesecu. To je jedan autorski projekt, ja sam pisala tekst, one su podržale sve to skupa i izašao je njihov čisti talent", otkrila nam je Petra.

