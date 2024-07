Mario Roth priznao u koju je našu pjevačicu bio zaljubljen: ''Tad sam je prvi put vidio, ispala mi je vilica...''

Mario Roth nam je priznao kako je u mladosti bio zaljubljen u našu poznatu pjevačicu. Danas, pak, s njom namjerava snimiti duet. O kojoj je dami riječ, ali i sve o novoj pjesmi i albumu koji je publika dočekala nakon osam godina, otkrio je našoj Anji Beneti.

Grupa Vigor publiku časti odom vječnoj ljubavi. Pjesma zanimljivog naziva "Trava" plod je prve suradnje s tvorcem nekih od najvećih hitova Halida Bešlića, regionalnim hitmejkerom Mirkom Šenkovskim Geronimom.



"Drago mi je da se ta suradnja dogodila zato sto je pjesma Trava jedna od najzrelijih pjesama koje sam ja do sad otpjevao i koje smo mi kao grupa Vigor do sada snimili. E sad da li ta vječna ljubav postoji, to je drugo pitanje. Hodaš gradom i vidiš baku i djeda kako sjede na klupici, kako se drže za ruke i kako si šapuću, onda shvatiš koliko je ta ljubav divna..."



Trava je Vigor dovela do Okusa ljubavi - dugoočekivanog novog albuma koji kronološki prati rad benda u posljednjih osam godina.



''Mislim da je nakon 2016. zaista bio red da izdamo novi CD ili kako se to kaže nosač zvuka. Vijećali smo i shvatili smo da ljudima na ovom svijetu jako puno fali ljubavi i kada bi se mi svi uhvatili za tu ljubav, za taj okus ljubavi koju ona daje, mislim da bi zaista ovaj svijet bio puno ljepše mjesto za život, zato smo ga nazvali ''Okus ljubavi''…''

Iako ne voli govoriti o svojem ljubavnom životu, Mario nam ga je ipak opisao u tri riječi:



"Jako sam sretan! "



Možda ne želi otkriti komu sada pripada njegovo srce, no zato nam bez zadrške priznaje da je nekoć bio zaljubljen u Mineu.



''Pa tko nije bio zaljubljen u Mineu? Ja se sjećam, nisam joj to nikad ispričao, kod osječke Katedrale je to bilo, tamo je bio jedan music shop nekada, i ja sam se vraćao iz škole, a ona je potpisivala svoje kazete, tada sam ju prvi put vidio uživo, išao sam s dvojicom prijatelja iz razreda i zastao sam na vratima . Sjećam se točno tog trenutka, sva dječica su Minea, Minea , može potpis, a nas tri klipana ovako (ispale im vilice) i tad je zaiskrilo.."

Danas su ne samo kolege, već i veliki prijatelji, no Minea u njemu budi poetu. Kako drugačije opisati pjesnički odgovor na pitanje kad možemo očekivati duet.



''Kad počne padati lišće žuto, kada bude počelo šuškati pod našim nogama, odnosno kad dođe zlatna jesen, ja ću biti sa Mineom zanesen! Ako Bog da da budemo išli u novu sezonu ''Tvoje lice zvuči poznato'', mislim da ćemo nešto zakuhati u to vrijeme…''

Miljenik mnogih ženskih srdaca ljeto će provesti radno. Na koncertima koji se nižu jedan za drugim ispisat će nove stranice u knjizi anegdota. Za kraj nas časti jednom koja se dogodila u Žminju.

"Počeo sam hodati po tom bas binu i htio sam prijeći na drugi i samo sam upao u tu rupu, više me nije bilo, ali sam ja to napravio tako da sam ja odmah iz te rupe izronio, naslonio se na bas bin i nastavio pjevati, kao Bože to je dio moje koreografije. A iza ograde u prvom redu Mario, Mario jesi dobro? Jesi živ? A ja kao super sam, a fali mi jedinica, fali mi trojka" govori kroz smijeh.

