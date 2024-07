Evo što je Žanamari napravila kako bi ušutkala glasine o rastavi braka, ovome se nitko nije nadao!

Žanamari je u Tučepima zapjevala brojne hitove dok ju je suprug Mario Perčić pratio na gitari, a tim potezom ušutkali su glasine o razvodu.

Brak naše pjevačice Žanamari s redateljem glazbenih spotova Marijem Perčićem već je dugo tema medija, a šuškanja su krenula kada je pjevačica izbrisala njihove fotografije s društvenih mreža.

Žanamari jasno je dala do znanja da svoj bračni život želi sačuvati za sebe, a sada je jednim potezom ušutkala sve glasine.

Naime, poznati bračni par nastupio je zajedno u Tučepima gdje je Žanamari zapjevala mnoge hitove dok ju je suprug Mario pratio na gitari.

"Hvala vam svima na ljubavi večeras", poručila je Žanamari.

Među publikom u prvom redu nalazila se i njihova kći Gabi koja im je pružila najveću podršku.

Inače, pjevačica se nedavno za In magazin osvrnula na glasine o razvodu.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', rekla je Žanamari.

