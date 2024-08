Svjetska senzacija danas nastupa u Zagrebu! Zbog glazbe se ispisao iz škole, bio je beskućnik, a bolest supruge mu je promijenila život!

Ed Sheeran nastupa prvi put u Hrvatskoj. Još kao dječak je počeo svirati gitaru, a kada je shvatio da je glazba njegova ljubav ispisao se iz srednje škole.

Svjetska senzacija Ed Sheeran danas će pjevati na zagrebačkom Hipodromu, a očekuje se čak 70 tisuća posjetitelja. Ovo mu je prvi nastup u Hrvatskoj, a kako su tekle pripreme za nastup možete pogledati u galeriji OVDJE.

Glazbenik se sa svojim hitovima nalazi na brojnim svjetskim top ljestvicama. Osvojio je i Grammy za najbolji vokalni pop album. Može se pohvaliti i kako je oborio rekord na Spotifyu s 57 milijuna preslušavanja prvog dana novog albuma ''Divide''.

A kako je započeo njegov glazbeni put?

Odrastao je na istoku Engleske u Halifaxu, a prvi gitaru poklonio mu je ujak. Prije nego je postao punoljetan shvatio je da je glazba njegova ljubav. Ispisao se iz škole i odselio u London i počeo svirati po barovima. U periodu od 2008. do 2010. Sheeran nije imao krov nad glavom.

"Nisam imao gdje živjeti veliki dio 2008., cijelu 2009. i 2010., no snašao sam se. Jedan cijeli tjedan proveo sam spavajući u metrou. Izašao bih, odsvirao svirku, pričekao do pet ujutro da se otvori metro, sjeo u vlak i spavao do podne pa ponovno sve ponovio. Nije bilo tako loše", napisao je u biografiji.

Javnost je za riđokosog glazbenika saznala 2011. godine kada je objavio EP No. 5 Collaborations Project, a prvi album, ''+'', objavio je u rujnu iste godine. Prvijenac je doživio veliki uspjeh te je bio najprodavaniji debi album te godine. Već iduće godine dobio je Brit Award za najboljeg britanskog muškog solo umjetnika, a iste godine nastupio je i na Olimpijskim igrama.

Vrlo brzo počeo je skladati i za popularni bend One Direction i Taylor Swift. S glazbenicom je 2013. godine bio i na turneji. Do sada je objavio albume ''+'' (2011.), ''x'' (2014.), ''÷'' (2017.), ''='' (2021.) i ''-'' (2023.).

Iako je iza njega uspješna karijera, pjevač je u razgovoru 2023. za Rolling Stone progovorio o borbi s poremećajem u prehrani. Priznao je da je bio opterećen izgledom i uspoređivao se s drugima.

''Pitao sam se zašto sam tako debeo, dok ostali dečki imaju fantastičnu građu. Pitao sam se zašto ja nemam pločice. Aha. Zato što volim kebab i pivo'' ispričao je pjevač.

Zbog druženje s Justinom Bieberom i Shawnom Mendesom situacija je eskalirala.

''Oni su imali fantastične figure, a ja sam razvio poremećaj prehrane - bulimiju. Dok govorim o nekim stvarima, osjećam se neugodno. Znam da će ljudi to prepoznati, ali treba biti iskren. Puno ljudi radi istu stvar i to skriva'', rekao je.

Glazbenik je u sretnom braku sa Cherry Seaborn s kojom ima dvije kćeri, Lyru i Jupiter. Zajedno su od 2015. godine, a vjenčali su se 2019. godine. Navodno je supruzi posvetio mnogo pjesama, kao što su hitovi ''Perfect'' i ''Shape of You''.

Prošle godine je otkrio da je njegova supruga imala tumor dok je bila trudna s njihovom drugom kćeri. Nije se smjela liječiti sve do poroda. U dnevničkom zapisu kako bi najavio svoj novi album, britanski kantautor otkrio je da je niz događaja početkom prošle godine promijenio njegov život, mentalno zdravlje i način na koji gleda glazbu i umjetnost, pisao je ranije PageSix. Više o tome pročitajte OVDJE.

