U tijeku su posljednje pripreme za dolazak svjetske senzacije u Zagreb, nakon terorističkih prijetnji u Beču oglasili se i organizatori!

Ed Sheeran zabavljat će publiku hitovima poput ''Thinking Out Loud", "Shape of You". Očekuje se gotovo 70 tisuća ljudi na Hipodromu.

Britanski glazbenik Ed Sheeran imat će prvi koncert u Hrvatskoj 10. kolovoza. Nastupit će na zagrebačkom Hipodromu u sklopu turneje "+ – = ÷ x".

Pripreme za nastup uveliko napreduju. Poznato je da će pozornica biti smještena na sredini Hipodroma, a oko nje će biti čak pet velikih tribina. Gotovo 70 tisuća ljudi očekuje se u subotu na koncertu Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu.

Zbog nedavnih događaja na koncertu Taylor Swift oglasili su se i organizatori, piše Jutarnji list.

Iz agencije su rekli kako će se koncert odvijati po planu kako je ranije dogovoreno te da nema poveznica između događaja u Beču i nadolazećeg koncerta na Hipodromu. Uvjereni su kako nema razloga za strah i da će obožavatelji moći bezbrižno uživati u koncertu britanske zvijezde.

Službeni organizator oba koncerta austrijska je tvrtka Barracuda Music koja je jučer među prvima objavila na društvenim mrežama vijest kako su otkazana tri koncerta pop zvijezde Taylor Swift. Više o detaljima stravičnog plana na koncertu Taylor Swift pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, ulaznice za spektakl u Zagrebu su se brzo rasprodale, ali kasnije se oslobodilo još 500 mjesta. Cijene su se kretale između 74,90 eura i 129,90 eura.

Prije svjetske senzacije nastupit će Dino Jelusić, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovo su rijetke fotografije Jelene Đoković u badiću, a sama je otkrila čemu može zahvaliti na top-figuri!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad I paparazzi su teškom mukom na prvu prepoznali o kojoj je velikoj zvijezdi riječ, izgleda potpuno drukčije od dana najveće slave!

Pogledaji ovo Celebrity Omiljeni pjevač neko je vrijeme izbivao iz javnosti, a sada je otkrio tužan razlog: ''Mojoj je supruzi dijagnosticiran tumor''

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač o kojem se trenutno priča u Hrvatskoj doživio je incident na zadnjem letu, jedan putnik opisao je što se događalo!

Pogledaji ovo Celebrity U Hrvatsku ove godine dolaze neke od najvećih glazbenih svjetskih zvijezda, a čeka se i potvrda talijanske rock-senzacije!

Pogledaji ovo Celebrity Otkriven stravičan plan mladića koji je želio izvesti teroristički napad na koncertu Taylor Swift!

Pogledaji ovo Celebrity Bivša kućna pomoćnica Lepe Brene otkrila kakva je pjevačica bila prema njoj: ''Nikad mi nije dala da...''