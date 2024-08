Prije koncerta velike svjetske zvijezde publiku će u subotu na Hipodromu zabavljati naš mladi roker!

Dino Jelusić nastupit će kao predizvođač Edu Sheeranu na koncertu u Zagrebu koji će se održati 10. kolovoza na Hipodromu, Dino će koncert otvoriti svojim akustičnim setom.

Počelo je odbrojavanje do koncerta Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu u subotu 10. kolovoza, a poznato je i tko će biti njegov predizvođač.

Čast je pripala našem mladom rokeru i pjevaču koji je dobro poznat hrvatskoj javnosti još od svojih malih nogu - Dini Jelusiću.

''Velika je čast bila dobiti poziv da otvorim koncert za najuspješnijeg popularnog izvođača posljednja dva desetljeća i to u svojem gradu. Dugo nisam održavao akustične koncerte, malo ću se drukčije pripremiti i atmosfera će biti drukčija nego na koncertima Jelusicka. Vidimo se u subotu na Hipodromu'', izjavio je Jelusić, piše muzika.hr.

Šuška se da je za ovaj koncert dosad prodano oko 68 tisuća ulaznica, a cijene su se kretale od 74,90 eura do 129,90 eura.

Radovi za veliki koncert su već u tijeku. Pozornica će biti smještena na sredini Hipodroma te će biti okružena s pet tribina, a ne sumnja se da će koncert biti pravi glazbeni spektakl te da će svi uglas pjevati Edove najveće hitove kao što su "Thinking Out Loud", "Shape of You", "Perfect", "Bad Habits" i brojne druge.

