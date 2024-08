Radovi za megaspektakl u Zagrebu su u tijeku, pogledajte pozornicu na kojoj će nastupiti velika svjetska zvijezda!

Radovi za prvi koncert Ed Sheerana su u tijeku, a ulaznice su skoro rasprodane.

Britanski glazbenik Ed Sheeran održat će svoj prvi koncert 10. kolovoza u Hrvatskoj. Nastupit će na zagrebačkom Hipodromu u sklopu turneje "+ – = ÷ x".

Ulaznice cu se brzo rasprodale, ali kasnije se oslobodilo još 500 mjesta. Šuška se da je dosad prodano oko 68 tisuća ulaznica, a cijene su se kretale od 74,90 eura do 129,90 eura.

Radovi za veliki koncert su već u tijeku. Pozornica će biti smještena na sredini Hipodroma te će biti okružena s pet tribina.

Ne sumnja se da će koncert biti pravi glazbeni spektakl te da će svi uglas pjevati Edove najveće hitove kao što su "Thinking Out Loud", "Shape of You", "Perfect", "Bad Habits" i brojne druge.

