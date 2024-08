Dječak koji nije prepoznao Rihannu zamolio ju je da ga fotka s nogometašima, video je već postao viralan na društvenim mrežama!

Pored slavnih nogometaša Rihanna je pala u drugi plan kada ju je dječak zamolio da ga fotografira s njegovim idolima, a video je već postao viralan na društvenim mrežama.

Nogometaši Jack Grealish, Christian Pulisic i Yunus Musah bili su u New Yorku zbog prijateljske utakmice Manchester Cityja protiv AC Milana.

Tamo se našao i njihov maleni obožavatelji koji se s njima želio fotografirati, a situacija ne bi bila nimalo čudna da dječak nije upitao Rihannu da to učini, koja se također našla u istom društvu.

Dječak je pjevačici pružio mobitel u ruke, a ona ih je nonšalantno fotografirala. Video je počeo kružiti društvenim mrežama te mnogi ovu situaciju smatraju simpatičnom.

This kid casually asking Rihanna to take his picture with Jack Grealish, Christian Pulisic and Yunus Musah. 😂🥹 pic.twitter.com/aTSLRhyWLO