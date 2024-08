Uspješna producentica o radu na jednoj od najpopularnijih serija s ovih prostora: ''Projekt je stajao u ladici pet godina''

Producentica Ivana Vasilina bila je jedna od članica žirija koja je sudjelovala u polufinalnom procesu nominiranih za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®'' u kategoriji najbolji glumac.

Nedavno se u Puli održalo polufinalno žiriranje za čuveni međunarodni Emmy, i to u kategoriji najboljeg glumca, a čast da organiziraju ovaj događaj ponovno je povjerena United Mediji i Novoj TV, koje time potvrđuju svoj ugled na međunarodnoj medijskoj sceni.

Jedna od članica žirija bila je i producentica Ivana Vasilina, u razgovoru nam je otkrila što za nju znači ta velika čast.

Što za nju znači biti član žirija na polufinalnom ocjenjivanju kategorije ''Best performance by an actor'' prestižne Međunarodne nagrade Emmy?

''Izuzetna mi je čast sudjelovati u procesu polufinalnog žiriranja za dodjelu prestižne Međunarodne nagrade Emmy za najbolju glumačku izvedbu. Dugogodišnja suradnja FIST produkcije s Novom TV i United Medijom kao grupacijom je okrunjena ovim pozivom'', smatra.

Što ju motivira da sudjeluje u procesu žiriranja? Kako njezina strast prema televiziji i medijskoj industriji utječe na odluke u žiriranju?

''Izazov, nova saznanja, komunikacija! Preko 25 godina sam angažirana u filmskoj industriji, prošla kroz svaku fazu produkcije, ekonomsko-financijskog i medijskog segmenta prihvaćajući nova znanja, pronalazeći nove prihvatljive poslovne modele prilagođene kompaniji u kojoj obnašam dužnost direktora te u isto vrijeme izvršnog producenta / supervizora produkcije na desetine serijskog, filmskog programa u proizvodnji FIST produkcije. Kada voliš svoj posao tada radiš sa istinskim žarom trudeći se izbalansirati subjektivne porive sa profesionalnom hladnokrvnošću'', kaže.

Kako gleda na svoju odgovornost kao člana žirija u promicanju izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji?

''To je velika odgovornost. Današnje društvo je preplavljeno obimnim televizijskim - filmskim sadržajem čija kvaliteta opada ekspanzijom. Uspostavljanje jasne, razumljive komunikacije, koja će polučiti emocije gledatelja, između autora programa i publike je od izuzetne važnosti u razumijevanju audio vizualnog sadržaja. Kvaliteta TV produkcije upravo leži u ekspresiji nutarnjega stanja onih za koje je program namijenjen, jer tada će ostati zapamćen kroz godine – u tome leži kvaliteta'', odgovorila je.

Koje su ključne vrijednosti koje želi da njezina odluka kao člana žirija odražava u ovom procesu?

''Prepoznavanje drugačijeg, jedinstvenog u izvedbama nominiranih autora izvođača'', zaključila je.

Koje su ključne odlike koje smatra da definiraju izuzetnog glumca, i kako te odlike utječu na procjenu njihovih izvedbi u kategoriji ''Best performance by an actor'' za Međunarodnu nagradu Emmy?

''Kvaliteta glumaca leži u njihovoj sposobnosti da uvjerljivo dočaraju likove i emocije, angažiraju publiku i ožive scenarij kroz svoje izvedbe. Kvalitetan glumac će inkorporirati svestranost, emocionalni raspon, govor tijela, kroz svoju jedinstvenu interpretaciju lika i na taj način se povezati sa gledateljima i nagovoriti ih da mu vjeruju'', kaže.

Radila je na jednoj od najpopularnijih serija s naših prostora, "Lud, zbunjen, normalan". Kako pamti to iskustvo i je li očekivala takav uspjeh diljem regije? Što smatra i da su glavni razlozi tolike popularnosti ove serije?

''Lud, zbunjen, normalan'' je stajao u ladici pet godina prije nego se počeo producirati. U to vrijeme nismo bili sigurni da će serija zaživjeti uopće jer je zamišljena kao klasični sitcom. Međutim, ono što je ovaj serijal učinilo popularnim jest jednostavnost kadrova, uvjerljiva gluma, odličan scenarij i dobra režija. Gledatelji su se povezali sa serijom kroz obične situacije u obitelji interpretirane na humorističan način, a u isto vrijeme uvjerljive i realne'', kaže.

Zasigurno je na snimanjima bilo brojnih anegdota, može li nam izdvojiti barem jednu koja se posebno urezala u pamćenje?

''Bilo ih je bezbroj… svaki dan proveden s Mustafom Nadarevićem i ostalom glumačkom ekipom je bio anegdota. Na primjer: izmišljanje novih riječi Senada Bašića koje će primijeniti u replici (šašmoljenje – razmjenjivanje nježnosti), Mustafino učenje engleskog jezika s bočicom vode, Tanjina transforacija u lik Marije tik pred akciju, međusobna zadirkivanja u sred kadra…. Nemoguće je sve nabrojati a sve je ostavilo trag'', kaže.

Radila je i na nekim drugim televizijskim uspješnicama, na što je najponosnija? Imate li i neke neostvarene ciljeve kojima stremi?

''Iz naše bogate filmografije, ovom prilikom bih izdvojila ''Lud, zbunjen, normalan'', ''Dva smo svijeta različita'' scenariste Adnana Kapetanovića u režiji Elmira Jukića. To je serijal koji i danas plijeni pažnju gledatelja malih ekrana. 'Kriza srednjih godina'', ''Ne diraj mi mamu'', meni najdraža ''Konak kod Hilmije'' koja se nažalost prestala producirati. Posljednje dvije godine smo producirali 60 epizoda sitcom-a ''Tender'' kreatora Srđana Vuletića i 60 epizoda ''Na rubu pameti'' scenariste Adnana Kapetanovića u režiji Elmira Jukića. Ne želim izostaviti ''Burek sa sirom'' produciran 2021. godine a nikad emitiran, scenariste i redatelja Feđe Isovića. Nadam se da će hrvatska publika imati priliku pogledati navedene sitcom-e i uživati u dogodovštinama aktera'', zaključila je.

Priprema li nešto novo i ako da, može li odati nešto o tome?

''U našoj ''kuhinji'' su spremni visokokvalitetni sastojci za nekoliko prvoklasnih ''recepata'' o kojima ćemo nekom drugom prilikom'', poručila je.

