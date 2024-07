Susret omiljenog televizijskog dvojica obradovat će gledatelje našeg hit-showa, očito je da su nedostajali jedan drugom!

Igor Mešin i Filip Detelić družili su se na eventu Nove TV u Puli koji je organiziran povodom polufinalnog žiriranje za prestižni međunarodni Emmy.

U Puli je u utorak održano polufinalno ocjenjivanje u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®'', u sklopu kojeg je organiziran i event Nove TV, na kojem su se okupila brojna poznata lica.

Posebno je bilo lijepo vidjeti ponovni susret omiljenog dvojca s malih ekrana, glumaca i voditelja showa "Tvoje lice zvuči poznato" Igora Mešina i Filipa Detelića.

Filip je bio u nešto opuštenijem izdanju od Igora, koji se baš dotjerao, a pozirali su zagrljeni i nasmijani, te su uživali i u druženju s drugim uzvanicima. Fotografije s događaja pogledajte u našoj galeriji.

''Lijepo i ugodno, rekao bi čovjek na kraju te jedne poslovne TV godine, da se malo svi skupimo, podružimo i da sudjelujemo u ovim nominacijama i da se uzbuđujemo zajedno s kolegama'', izjavio je Igor Mešin na događaju za Novu TV.

Filipu je show "Tvoje lice zvuči poznato" bio prvo voditeljsko iskustvo, a brzo je osvojio simpatije gledatelja. Sa svojim iskusnijim kolegom Mešinom prije toga je godinama surađivao u kazalištu.

''Igor Mešin je fenomenalan kolega i prijatelj, velika mi je podrška i gušt je dijeliti s njim pozornicu. Samo riječi hvale imam za Mešina i ispred i iza kamera. Što više da ja kažem o Igoru, čovjek je uspješan kazališni, filmski i TV glumac, redatelj, voditelj, jako dobar čovjek i prijatelj'', nahvalio je svog kolegu.

