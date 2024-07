Poznata su imena članova žirija prestižne Međunarodne nagrade Emmy gdje je održano polufinalno natjecanje, evo tko je među njima!

Poznata su imena članova žirija koji su sudjelovali u polufinalnom procesu nominiranih za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®''.

U Puli je danas održano polufinalno ocjenjivanje u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®''.

United Media, vodeća medijska tvrtka u Jugoistočnoj Europi, izabrana je već treći put zaredom od strane "Međunarodne akademije za televizijsku umjetnost i znanost" (International Academy of Television Arts & Sciences) za organizaciju selekcijskog procesa za "Međunarodnu nagradu Emmy®" (International Emmy® Awards).

Domaćini ovog značajnog procesa koji će odrediti nominirane za ovu prestižnu nagradu, United Media i Nova TV, okupili su u Puli na jednom mjestu vrhunske svjetske i regionalne profesionalce koji su svojom ekspertizom doprinijeli u odabiru najboljih glumačkih izvedbi.

Među članovima žirija našli su se poznati redatelji, urednici, glumci i televizijski profesionalci.

Svoje ocjene u kategoriji Najbolji glumac, imali su priliku dati: Agapi Kefalogianni, direktorica kanala Novacinema u okviru Nove u Grčkoj, Zrinka Jankov, glavna urednica Nove TV, kao i glumci brojnih serijskih i filmskih uspješnica Momčilo Otašević, Slavko Sobin, Ivana Roščić i Almir Kurt. Glumačku izvedbu ocjenjivali su i iskusni poznati redatelji Daniel Kušan i Josip Žuvan, producentica Ivana Vasilina te glumica, redateljica i producentica Nikki Bohm. Kao članica žirija polufinalnog ocjenjivanja kategorije ''Najbolji glumac'' pristupila je i direktorica prodaje originalnog sadržaja i koprodukcije United Medije Tatjana Pavlović, ujedno i članica ''Međunarodne akademije televizijske umjetnosti i znanosti''.

United Media, baš kao i Nova TV koja je dio ove grupacije, medijske su kompanije koje su izuzetno posvećene produkciji visokokvalitetnog, originalnog i privlačnog sadržaja. Sudjelovanje u jednom ovako važnom selekcijskom procesu biranja najbolje glumačke izvedbe za prestižnu međunarodnu nagradu, važan je doprinos kreativnoj industriji u cijeloj regiji.

Konačni finalisti za ukupno 16 kategorija bit će objavljeni u rujnu, a pobjednici će biti proglašeni na 52. ceremoniji "Međunarodne nagrade Emmy®" 25. studenog u New Yorku.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Evo što je Žanamari napravila kako bi ušutkala glasine o rastavi braka, ovome se nitko nije nadao!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Danijela Martinović progovorila o braku s partnerom Josipom: "Volim da me život iznenadi!"