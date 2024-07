Gledatelji Nove TV imaju se čemu veseliti na jesen, uz povratak omiljenih formata stiže i nešto novo: "Sa zadovoljstvom mogu reći…"

Zrinka Jankov je po treći put imala čast biti članica žirija Međunarodne nagrade Emmy®, a kao glavna urednica Nove TV otkrila je i što gledatelji mogu očekivati na jesen.

Glavna urednica Nove TV i zamjenica direktora programa Zrinka Jankov, ponovno je imala čast biti članica žirija na polufinalnom ocjenjivanju u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za 52. Međunarodnu nagradu Emmy®, koje je održano u Puli u organizaciji Nove TV i United Medije.

"Znate onaj osjećaj kada ste kao dijete gledali na televiziji stvari koje su vas fascinirale i onda kao odrastao dobijete priliku biti dio njih? Ja sam imala sreću da mi se upravo to dogodilo. Za mene pozivanje u žiri Međunarodne nagrade Emmy po treći put predstavlja ostvarenje sna iz djetinjstva, veliku čast i priznanje i svakako još jednu potvrdu svog mog dosadašnjeg rada. Biti dio tima profesionalaca koji dijele istu strast prema audiovizualnim djelima i imaju priliku ocjenjivati izvrsnost u glumi na globalnoj razini čini me izuzetno ponosnom. Jako sam sretna što imam mogućnost pratiti izvanredne izvedbe i biti dio procesa koji prepoznaje i nagrađuje izvanredne talente", rekla nam je Zrinka.

Otkrila nam je i kako njezina strast prema televiziji i medijskoj industriji utječe na odluke u žiriranju i što je motivira na sudjelovanje.

"Sudjelovanje u procesu žiriranja pruža mi priliku da aktivno doprinesem prepoznavanju i nagrađivanju izvanrednih glumačkih talenata. Uvijek se trudim biti objektivna, ali i prepoznati inovativnost i emocionalnu dubinu izvedbi. S velikim entuzijazmom i predanošću analiziram svaki nastup, nastojeći vrednovati one koji donose nešto novo i uzbudljivo u svijet glume. Taj proces ne samo da obogaćuje moj profesionalni život, već mi pruža i veliko osobno zadovoljstvo", istaknula je.

Evo i kako gleda na svoju odgovornost kao članice žirija u promicanju izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji.

"Kao članica žirija, odgovornost za promicanje izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji shvaćam vrlo ozbiljno. Uvijek težim prepoznati i nagraditi one izvedbe koje istinski doprinose razvoju i unapređenju televizijske umjetnosti. Smatram da je važno podržavati i promovirati projekte koji postavljaju visoke standarde kvalitete i inovacije. Kroz svoj rad u žiriju, nastojim poticati kreativnost i profesionalizam, vjerujući da tako doprinosim stvaranju inspirativnog okruženja za sve sudionike u medijskoj industriji. Osjećam se ponosno što mogu doprinijeti ovom važnom procesu i pomoći u isticanju vrhunskih talenata koji zaslužuju priznanje", kaže.

Izdvojila je i ključne vrijednosti koje želi da njezina odluka kao članice žirija odražava u ovom procesu.

"Prije svega univerzalne vrijednosti koje dijelim i u svom svakodnevnom radu i životu, znači želim da moje odluke odražavaju ključne vrijednosti kao što su poštenje, objektivnost, izvrsnost, i inovativnost. Smatram izuzetno važnim da prepoznam i nagradim izvedbe koje donose autentičnost, emocionalnu dubinu i originalnost. Trudim se biti nepristrana i pravedna, te valorizirati trud i talent koji stoje iza svake izvedbe. Kroz svoje odluke želim poticati visokokvalitetne produkcije i promicati standarde koji inspiriraju i podižu ljestvicu u televizijskoj industriji. Na taj način, doprinosim stvaranju platforme koja nagrađuje pravu izvrsnost i potiče daljnji razvoj umjetnosti", ponosno govori.

A koje su ključne odlike koje smatra da definiraju izuzetnog glumca i kako one utječu na njenu procjenu njihovih izvedbi u kategoriji ''Best performance by an actor'' za Međunarodnu nagradu Emmy?

"Ključne odlike koje smatram da definiraju izuzetnog glumca uključuju autentičnost, emocionalnu dubinu, svestranost, i sposobnost da potpuno utjelovi lik kojeg igra. Izuzetni glumci su oni koji mogu prenijeti kompleksne emocije na način koji gledatelje povezuje s pričom i likovima, te koji unose originalnost i jedinstvenu interpretaciju u svoje izvedbe. Te odlike snažno utječu na moju procjenu njihovih izvedbi u kategoriji 'Best performance by an actor'. Uvijek tražim izvedbe koje nadilaze očekivanja, koje su tehnički besprijekorne, a istovremeno duboko ljudske i dirljive. Cijenim kada glumac uspijeva stvoriti nezaboravan dojam i ostaviti trajni utjecaj na publiku. Moje odluke temeljim na tim kriterijima kako bih dala svoj doprinos da se nagrade upravo oni koji istinski zaslužuju biti istaknuti zbog svoje izvanredne vještine i talenta", objašnjava.



Upitali smo je i što smatra svojim najznačajnijim profesionalnim postignućem na Novoj TV.

"Kako sam na Novoj TV više od 22 godine, imala sam priliku razvijati se i surađivati sa uistinu najvećim stručnjacima u našoj industriji i najbitnije učiti od njih, samim time smatram da je moje najznačajnije profesionalno dostignuće upravo njegovanje i razvijanje timskog rada. U svaki projekt koji Nova TV donosi ugrađeni smo svi mi i zasluge za uspjehe koje postižemo nisu individualne, već iza svakog tog uspjeha stoje brojni moji kolege i svatko od njih je dao veliki doprinos da u konačnici na ekranu gledateljima predstavimo našu zajedničku viziju. U tom procesu ono što sam naučila je, a izuzetno važno je, prepoznavanje talenata bilo ispred ili iza ekrana te uspješna suradnja ili mentoriranje istih, stvaranje tima koji nas u konačnici dovodi ne samo do nagrađivanih serijala i projekata već i do srca publike, je naš zajednički primarni cilj. Mislim da je upravo taj timski rad ključan za sve naše projekte koji ne samo da postižu visoku gledanost, već i podižu standarde kvalitete na svim razinama u domaćoj produkciji. Kroz svoj rad trudim se potaknuti kreativnost i inovativnost te u konačnici dati sve od sebe da izaberemo i produciramo sadržaj na koji ćemo svi biti ponosni, koji će publika voljeti, tzv. prepoznatljiv brend, i koji će u konačnici doprinijeti jačanju ugleda Nove TV kao vodeće televizijske kuće", izdvaja.

Formati Nove TV poput "Supertalenta", "Tvoje lice zvuči poznato", serije "Kumovi" ruše rekorde gledanosti. Postoji li neka formula za uspjeh kod publike?

"Formati Nove TV poput Supertalenta, Tvoje lice zvuči poznato i serije Kumovi doista ruše rekorde gledanosti, a vjerujem da postoji nekoliko ključnih elemenata koji doprinose njihovom uspjehu kod publike. Prvo, priče koje osiguravaju visoku emocionalnu povezanost s publikom, u kojima publika uživa, s kojima se publika identificira, za koje publika navija i želi ih svakodnevno pratiti. Drugo, izbor talentiranih sudionika unutar svakog projekta zasebno. Treće, kvaliteta produkcije i pažnja prema detaljima koja stvara vizualno privlačan sadržaj koji privlači gledatelje. Četvrto, kontinuirana inovacija i prilagođavanje sadržaja prema interesima gledatelja koja pomaže u održavanju relevantnosti i svježine programa. Peto, izuzetno bitno bez čega ne bi uspjeli ništa od gore navedenog realizirati, timski rad, strast i zajednička vizija prema stvaranju vrhunskog sadržaja osiguravaju da svaki projekt donosi najbolju moguću verziju zabave. Ova kombinacija kvalitete, relevantnosti i emocionalne povezanosti zapravo čini formate Nove TV najuspješnijima na našem tržištu i šire", smatra.

Zanimalo nas je i kako bira sadržaj koji će se emitirati i zna li iz iskustva kako će nešto proći kod publike ili se još uvijek uspije iznenaditi.

"Biranje sadržaja koji će se emitirati na Novoj TV temelji se na pažljivoj analizi tržišnih trendova, preferencija publike, i kreativnog potencijala projekata. Uvijek nastojimo odabrati sadržaj koji nudi visoku kvalitetu, inovativnost i emotivnu povezanost s gledateljima. Iako iskustvo često pomaže u predviđanju kako će određeni sadržaj proći kod publike, još uvijek se uspijem ugodno iznenaditi. Ponekad projekti koji se čine riskantnima postanu veliki hitovi, dok neki očekivani uspjesi možda ne ostvare sve predviđene rezultate. To me podsjeća da je televizija dinamično polje gdje su kreativnost i publika uvijek puni iznenađenja, što dodatno potiče moju strast za ovim poslom", ističe.

A kako bi usporedila televizijske produkcije na ovim prostorima?

"Televizijske produkcije na ovim prostorima doživljavaju značajan rast i razvoj, i smatram da se možemo ponositi raznolikošću i kvalitetom sadržaja koji se proizvodi. Recimo, serije Nove TV su sve originalno razvijene i nastale u Hrvatskoj i godinama osvajaju gledatelje svojom autentičnošću, inovativnošću i visokom produkcijskom vrijednošću, i to ne samo na našim prostorima i u regiji već i u više od 40 zemalja gdje su se uspješno prikazivale - bilo u originalnom obliku, bilo kao formati, i tako su naše originalne priče adaptirane za strana tržišta te „žive“ na grčkom, mađarskom, češkom, slovačkom, bugarskom i ukrajinskom jeziku sa sjajnim glumcima iz navedenih zemalja. Samo vama za informaciju - United Media, u čijem je vlasništvu i Nova TV, je medijska kompanija na liderskoj poziciji kada je produkcija u pitanju; proizvodi više od 40.000 sati originalnog sadržaja godišnje i taj sadržaj se distribuira na tržištu od 40 milijuna ljudi. Te brojke su uistinu impozantne i u meni izazivaju određenu dozu strahopoštovanja. I sada kada sve to usporedimo s međunarodnim produkcijama pokazuje da smo uz bok i mnogo većim i tzv. razvijenijim tržištima i da smo sve konkurentniji sa svjetskim produkcijama, ali i da se naši projekti sve više prepoznaju i nagrađuju na globalnoj razini. Sve to je rezultat predanog rada talentiranih profesionalaca, ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu te stalnog unapređivanja kreativnih i tehničkih vještina. Sve u svemu, televizijske produkcije na ovim prostorima sve više pokazuju potencijal da stanu uz bok najboljim svjetskim ostvarenjima, što je izuzetno motivirajuće i inspirativno za sve nas u industriji", govori.

Odala nam je i čemu se gledatelji mogu radovati u nadolazećem periodu.

"Sa zadovoljstvom mogu reći da pripremamo niz uzbudljivih noviteta za naše gledatelje u nadolazećem periodu. Radujemo se premijeri nove serije 'U dobru i zlu' koja će donijeti svježe priče, fascinantne likove i visoku produkcijsku kvalitetu. Također, planiramo novu sezonu serije 'Kumovi' koja ruši rekorde gledanost zadnjih 4 sezone i najdugovječnija je serija sa više od 500 produciranih epizoda. Naravno planiramo i povratak omiljenih formata poput 'Supertalenta' i 'Masterchefa', s novim kandidatima i još spektakularnijim izvedbama i iznenađenjima. Naš cilj je kontinuirano pružati sadržaj koji zabavlja i inspirira našu publiku. Nadam se da će naši gledatelji uživati i zabaviti se uz našu jesensku shemu jednako kao što smo i mi u procesu razvoja i pripreme svih projekata za ovu jesen", poručuje.

Na kraju se obratila i vjernim gledateljima Nove TV.

"Za kraj bih željela zahvaliti svim našim gledateljima na njihovoj vjernosti i podršci. Vi ste naša najveća inspiracija i motivacija za kontinuirano stvaranje kvalitetnog i uzbudljivog sadržaja. Pozivam vas da nastavite pratiti Novu TV jer smo za vas pripremili mnoštvo novih, uzbudljivih projekata i iznenađenja. Hvala vam što ste dio naše zajednice, i radujemo se što ćemo zajedno dijeliti još mnoge nezaboravne trenutke", zaključila je Zrinka Jankov.

Pogledaji ovo Celebrity Momčilo Otašević raspričao se o svojoj djeci, evo čemu se posebno veseli: "Ovo ljeto ću po prvi put u životu..."

Pogledaji ovo Preporuke Pobjednik međunarodne radionice ''Make the Scene!'' je projekt ''Dert'' iz Srbije!

Pogledaji ovo inMagazin Na gala večeri povodom polufinalnog žiriranja međunarodne nagrade Emmy okupila su se brojna poznata lica: ''Nekako je sve veličanstveno!''

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski poznati glumac ne može se nadiviti Hrvatskoj ni našem gostoprimstvu, a evo koja ga je znamenitost posebno zapanjila

Pogledaji ovo Celebrity Kakav glas ima naša Luce iz Kumova! Poslušajte njezinu moćnu izvedbu legendarnog hita

Pogledaji ovo Preporuke United Media i Nova TV bili su domaćini polufinalnog ocjenjivanja za Međunarodnu nagradu Emmy®

Pogledaji ovo Celebrity Susret omiljenog televizijskog dvojica obradovat će gledatelje našeg hit-showa, očito je da su nedostajali jedan drugom!

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od naših najljepših voditeljica opet je uspjela sve oboriti s nogu, a uz ovakvu haljinu nije joj ni trebalo puno truda!