Sin našeg omiljenog dječjeg pisca podijelio uspomene iz djetinjstva: "Otac mi je uvijek pričao sjajne priče za laku noć, neke su bile i pomalo stravične"

Daniel Kušan prisjetio se odrastanja s ocem Ivanom Kušanom, a podijelio je i svoje uzbuđenje zbog prilike da bude član žirija na polufinalnom ocjenjivanju u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za 52. Međunarodnu nagradu Emmy®.

Respektabilni hrvatski filmski i televizijski redatelj Daniel Kušan bio je član žirija na polufinalnom ocjenjivanju u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za 52. Međunarodnu nagradu Emmy®, koje je održano u Puli u organizaciji Nove TV i United Medije.

"Za mene je velika čast biti član žirija u sklopu ovako prestižne nagrade kao što je Emmy. Kao redatelj radim u na televizijskim dramskim i humorističnim serijama već dvadeset godina i, što je najvažnije, jako u tome uživam. Biti dijelom ovog procesa znači potvrdu uspjeha i priznanje kvalitete mog rada. Osim toga, ne smijemo zaboraviti ni užitak u druženju i izmjenjivanju iskustava s kolegama profesionalcima iz svijeta televizije i audiovizualne industrije uopće", rekao nam je Kušan.

Otkrio nam je i što ga je motiviralo da sudjeluje u procesu žiriranja te kako je strast prema televiziji i medijskoj industriji utjecala na njegove odluke u žiriranju.

"Bez obzira na iskustvo, u ovom poslu se uvijek može još naučiti i unaprjeđivati, pa tako i ja smatram da sudjelovanje u ovom žiriju za mene može biti i proces učenja. Osim toga, u mom radu uvijek sam smatrao da su baš glumci ti koji najviše nose televizijske dramske projekte. Oni se uvijek prvi i najviše eksponiraju, njihovi likovi su oni o kojima se najviše priča. Za mene kao redatelja su rad i komunikacija s glumcima iznimno važni, a moj posao je kako njihov rad na najbolji način prikazati publici. Uživam u tom poslu, ali isto tako uživam i u gledanju kvalitetnog rada i procjenjivanju istoga", istaknuo je.

Evo i kako je gledao na svoju odgovornost kao člana žirija u promicanju izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji:

"Biti članom žirija je istovremeno i privilegija i odgovornost. Svima nama kojima smo u ovom poslu važno je da na najbolji mogući način promičemo kvalitetu i da svoj rad prikažemo široj publici u najljepšem svjetlu, tako da svoje sudjelovanje u ovom žiriju shvaćam vrlo ozbiljno. No, istovremeno moram reći da se uz sve to očekujem i dobro zabaviti."

A koje su ključne vrijednosti koje je htio da njegova odluka kao člana žirija odražava u ovom procesu?

"Prva i osnovna vrijednost koju svi u žiriju želimo istaknuti je kvaliteta rada, glumačka tehnika. No, nagradama nije jedina funkcija da slavimo najbolje. Dobri glumci trebaju biti prepoznati i istaknuti, jer onda od njih učimo i svi zajedno u ovom poslu napredujemo, ili određujemo smjer u kojem namjeravamo napredovati", kaže.

Nabrojao je i ključne odlike koje smatra da definiraju izuzetnog glumca.

"Osim glumačke tehnike, dobar glumac je onaj koji zna prenijeti emocije. Publika gleda serije koje mi proizvodimo zbog jakih, iskrenih, istinskih emocija. Da bi u tome bio uspješan, glumac mora imati iskustvo proživljavanja emocija ili, ako ih sam nije proživio, mora imati znatiželju za prepoznavanjem pravih emocija kako bi ih mogao prenijeti. Moj posao redatelja je sličan, samo što te emocije ne prenosim direktno, nego kroz filmsko pripovijedanje i tehnike. Pri procjeni izvedbe glumca uvijek se trudim prepoznati sposobnost za izražavanjem autentičnih ljudskih emocija", otkrio nam je.

Danielov otac bio je naš poznati književnik Ivan Kušan, a evo kako je bilo odrastati s autorom nekih od najpopularnijih dječjih romana.

"Otac mi je kao djetetu uvijek pričao sjajne priče za laku noć. Neke od njih su čak bile i pomalo stravične pa tek nakon njih nisam mogao zaspati! No, nemam od toga nikakve traume nego, naprotiv, od malena mi je usađena strast za pripovijedanjem u bilo kojem obliku. Kad sam ja ušao u dob Koka i drugih likova iz njegovih romana, otac je puno upijao od mojih iskustava. Neki od likova u njegovim pričama su čak bili inspirirani mojim prijateljima, ili su po njima dobili imena", prisjetio se.

Prema očevim romanima snimio je i filmove o omiljenom dječjem junaku Koku, od kojih je neke i on imao priliku pogledati.

"Ja sam snimanje po romanima o Koku prvenstveno smatrao velikom odgovornošću prema publici, prema svim generacijama koje su čitale te romane još od pedesetih godina prošlog stoljeća. Najviše sam o toj odgovornosti naučio i od oca – pogotovo o tome kako ne podcijeniti mladu publiku, jer djeca su bistra i imaju jasne stavove i mišljenja. Otac je vidio moj prvi film 'Koko i duhovi' i bio je jako zadovoljan i ponosan, ali u samom procesu rada nije se libio davati mi kritike i savjete", ispričao nam je.

Osim filmova, Daniel je režirao i brojne popularne serije, poput "Na granici", "Drugo ime ljubavi", "Zora dubrovačka", "Zauvijek susjedi"...

"Na svim tim serijama bilo mi je jako lijepo raditi. Kroz njih su prošli mnogi vrhunski umjetnici i profesionalci. 'Zauvijek susjedi' su mi ostali u posebnom sjećanju jer sam tamo upoznao svoju suprugu Eminu koja je danas glavna kostimografkinja na velikim show-emisijama kao što su 'Ples sa zvijezdama' ili 'Tvoje lice zvuči poznato'. Također, tu seriju je radila vrlo mala i kompaktna ekipa koja se dobro upoznala pa smo često jedni drugima radili spačke. Jedan glumac se uvijek bojao da neće moći zapamtiti replike pa je lijepio stranice teksta po setu, na mjesta gdje ih kamera neće moći vidjeti, kako bi ih mogao čitati dok snimamo. Mi bismo mu onda te tekstove potajno zamijenili s izmijenjenim, krivim tekstom. No, on bi to uvijek prepoznao što je bio dokaz da ipak zna kako replike zapravo idu", prisjetio se.

Njegov kreativni rad obogaćuju i pedagoška iskustva, a evo i koje su najvažnije lekcije koje nastoji prenijeti novim generacijama scenarista i redatelja.

"Kao predavač scenarija na sveučilištu VERN svojim studentima uvijek govorim da je njihova vlastita znatiželja i želja za napredovanjem i učenjem ključna za uspjeh. Umjetnički proces je težak baš zbog toga što trebaš biti slobodan, imati stav i pratiti svoje osjećaje i intuiciju, ali istovremeno biti objektivan, samokritičan, znati procijeniti kako se tvoja umjetnost uklapa u širu sliku. Ako nedostaje jedan od ta dva elementa, ne može se uspjeti u ovome poslu", kaže.

Upitali smo ga i koji su njegovi omiljeni filmovi, serije ili predstave koje su oblikovale njegovu umjetničku viziju i stil.

"Kao dječak sam odrastao na filmovima Charlieja Chaplina. Neke od njih gledao sam i po pedeset puta. Opčinila me, i još uvijek me opčinjava, njegova sposobnost izazivanja emocija, a on je to postizao kao kompletan umjetnik: bio je redatelj, glavni glumac, scenarist i autor glazbe. Kasnije sam naučio cijeniti i redateljsku hrabrost Martina Scorsesea, transcendentalnost Ingmara Bergmana i gotovo patološku predanost detaljima Stanleya Kubricka. Od hrvatskih redatelja izdvojio bih Zvonimira Berkovića, čiji film 'Rondo' je scenaristički i redateljski masterclass. No, sve su to autori koje je nemoguće izravno kopirati, pa se trudim inspiraciju i umjetnički stil vući primarno iz životnih iskustava, a ne od drugih autora", govori.

A kako vidi razvoj filmske i televizijske industrije u Hrvatskoj te što misli da će biti ključne promjene u nadolazećim godinama?

"U zadnje vrijeme i kod nas i u svijetu se šire streaming servisi, a sve veći utjecaj imaju i tvorci sadržaja koji rade na društvenim mrežama kao što su Tik Tok i YouTube. Premda se neki boje da to znači propast starih formata, ja mislim da film i televizija neće propasti kao što nisu ni kazalište, radio, književnost. Smatram da su novi mediji i novi načini dolaska do publike dobra vijest. No, zbog toga trenutno imamo malo previše sadržaja koji se bori za pažnju publike, pa predviđam da će u budućnosti u tome profitirati oni kreativci koji se budu fokusirali na zanimljive priče, ali i na inovativnost", smatra.

Otkrio nam je i priprema li nešto novo.

"Upravo pripremam snimanje svog novog igranog filma za djecu pod naslovom 'Bumbarov let'. Radi se o dječjem krimiću baziranom na romanu Maje Gluščević 'Tajanstveni svjetionik', koji se događa na jednom udaljenom jadranskom otoku. Također, s kolegom, glumcem Stjepanom Perićem, pripremam jedan multimedijalni humoristički projekt pod nazivom 'Bečka škola'. S njime istražujemo sinergijski efekt različitih formata koji, uz televiziju, uključuju i društvene mreže", najavio je.

Na kraju se zahvalio na prilici da bude član žirija prestižne Međunarodne nagrade Emmy®.

"Zahvalan sam United Media grupi na ukazanom povjerenju za ovaj žiri i veselim se novim sjajnim projektima s Novom TV", poručio je Daniel Kušan.