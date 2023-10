Ed Sheeran stiže u Zagreb, objavljeni su lokacija i datum koncerta ove svjetske glazbene zvijezde!

Ed Sheeran nastupit će u Zagrebu u subotu 10. kolovoza 2024. godine.

Ed Sheeran prvi put dolazi u Hrvatsku, i to na zagrebački Hipodrom 10. kolovoza 2024. godine, te tako u sklopu europske turneje u Zagreb dovodi svoju rekordnu turneju ‘+ - = ÷ x’ Mathematics.



"Dolazak Eda Sheerana u Zagreb sljedeće ljeto rezultat je uspješne suradnje Grada Zagreba i njegova tima. Drago nam je što ćemo građanima moći priuštiti vrhunski spektakl u kojem vjerujem da će uživati", izjavila je pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.

"Za početak, unaprijed bih zahvalio gradu Zagrebu i timu na Hipodromu za izvrsnu suradnju. Iznimno me veseli što smo uspjeli dovesti veliki open air show ovakve međunarodne zvijezde u Zagreb. Kao vodeća tvrtka na austrijskom tržištu s iznimnim portfoliom, nadam se da će ovaj projekt biti početna točka za buduće sjajne projekte u Zagrebu i Hrvatskoj", poručio je promotor Barracuda Musica Ewald Tatar



Vijest dolazi u vrućem trenutku Sheeranove turneje koja ruši sve rekorde po Sjevernoj Americi. Tamo je višestrukim nastupima postavio rekorde uključujući stadion SoFi u Los Angelesu i stadion MetLife u New Jerseyju. Na potonjem je okupio najveći broj posjetitelja dosad na jednom koncertu u Sjedinjenim Američkim Državama.



Samo ove godine Sheeran je izdao dva albuma: ‘-ʼ (Subtract) i Autumn Variations, i oba su dospjela na prvo mjesto diljem svijeta. Izdani su, uz sve pohvale kritike, u svibnju i rujnu, a na oba LP-a Sheeran je surađivao s Aaronom Dessnerom iz The Nationala.



Sve službene stranice za prodaju ulaznica bit će izlistane na oglasima turneje, kao i na www.edsheeran.com. Upućujemo kupce ulaznica da kupuju isključivo preko ovlaštenih web-stranica.



Ulaznice za veliki koncertni spektakl u prodaji će biti od 26. listopada 2023. godine u 10 sati na stranici www.eventim.hr

