Jedna od najseksi Hrvatica obline je jedva ugurala u tijesnu haljinicu, bujne grudi prelijevale su se iz dekoltea!

Žanamari Perčić pojavila je na reviji modnog dvojca ELFS u jednom od svojih najseksi izdanja do sad.

Pjevačica Žanamari Perčić (42) slovi kao jedna od najseksi Hrvatica, a laskavu titulu opravdala je i u svojem posljednjem izlasku.

Žanamari je mamila uzdahe na modnoj reviji dvojca ELFS u Zagrebu, na kojoj se pojavila u jednom od svojih naizazovnijih izdanja do sad.

Nosila je usku mini haljinu u stilu korzeta i s dubokim dekolteom iz kojeg su se prelijevale njezine bujne grudi. U ovom izdanju istaknula je i svoju ženstvenu figuru te utegnuto tijelo na kojem naporno radi tijekom cijele godine.

Stajlingom se pohvalila i na Instaagrmu, gdje je prati preko 200 tisuća ljudi.

"Ubijaš", "Savršena si", "Fatalna žena", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

A osim besprijekornom figurom, Žanamari se može pohvaliti i nadprosječnom inteligencijom, i ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se nedavno u In Magazinu.

