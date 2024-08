Fotografije Mile Elegović u badiću najbolji su dokaz da su godine stvarno samo broj!

I Mila Elegović uživa u ljetnim radostima, a da joj je zbilja lijepo na odmoru, dokazuju i njezine fotografije na društvenim mrežama.

Da ne znamo da Mila Elegović ima 54 godine, teško bi se to dalo naslutiti na temelju njezinih najnovijih, ljetnih fotografija na Instagramu.

Naime, naša glumica pohvalila se fantastičnom figurom u badiću i dobila hrpu komplimenata.

''Mila moja, vau!'', ''Kao vino'', ''Prelijepa'', ''Jako dobro'', ''Ideš, Mila!'', ''Mile, Mile'', ''Lipotica'', ''Kraljica'', samo su neki od njih.

Mila je nedavno o svojim godinama pričala na ovaj način:

''Pedesete su fenomenalne ako ih prihvatiš... Prvo te lupe malo u glavu i kažu: 'Slušaj, stara, ti si stara vijest! Došle su neke nove generacije, oni su nova vijest, a ti si bezveze, moraš sad malo, znaš kako sad marketinški kažu, osvježiti životni ciklus.' Hahaha! I onda ako to sa sobom središ, onda 50-e mogu biti fenomenalne, ako ne središ, onda jao si ga tebi.''

Jednom je prilikom ispričala i kako održava liniju.

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju i to je, ajmo reći, predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, balansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti, kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju jer u koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", otkrila je Mila u emisiji Zdravlje na kvadrat, a tada je otkrila i da odlazi na tretmane uljepšavanja.

