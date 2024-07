Grašo otkrio detalje obiteljskog slavlja, pa se našalio na račun punca Huljića: ''Alba sluša dobre vokale, djeda je zaobišla''

Umag je ovog vikenda bio u znaku Petra Graše: koncertom je oduševio publiku. Našoj Anni Opačak za In magazin je otkrio s kim bi volio snimiti duet, sudjeluje li u odabiru nove pjevačice Magazina te zašto je posljednijih dana u pravom slavljeničkom raspoloženju.

Uz koncerte diljem Jadrana, ljetni dani Petra Graše prolaze i u slavljeničkom tonu. Naime, pjevačeva kćerkica Alba, napunila je dvije godine.

''Bilo je, malo slavlje, velikih ljudi. I torta, naravno, to smo nekako sve mi, volimo to proslavit u krugu, naših dragih prijatelja, familijarno, tako da je to bilo, nešto lijepo slatko, balone smo imali, puštali su se balončići, neke pjesmice, kako treba'', otkrio je Grašo.

Okružena glazbenicima, malena djevojčica najviše voli slušati dječje pjesmice mame Hane. No u zadnje vrijeme otkrila je i Grašinu ''Ako te pitaju''. Ipak, kaže nam ovaj glazbenik, omiljene su joj pjesme Beatlesa ili Eaglesa.

''Neke te pjesme, dijete od godinu i pol, samo je stalo i vidiš da nešto se u tom malom mozgu događa. Tako da, inklinira dobro, inklinira puno ka glazbi. I djedu jako voli, al' ga ne sluša hvala Bogu, sluša dobre vokale, tako da je djedu zaobišla'', našalio se Grašo.

Ono što je nemoguće zaobići, i to ne samo ovih dana kada je morskom vuku, legendarnom Oliveru i godišnjica odlaska, jesu sjećanja na njega. Grašo ga je upoznao sa samo 4 godine i kaže kako on u njemu živi zauvijek.



''U jednoj kolektivnoj svijesti bio i ostao jedan opći pojam, to je kad narasteš zapravo, kad nadrasteš lik, postaneš samo djelo i postaneš neki opći pojam: kao što je capuccino, sunce, more, Oliver.. tako da samim tim kol'ko god ga nema, tol'ko je prisutan, živ je, među nama je'', zaključio je Grašo.

Status legende, uživa i grupa Magazin. O šuškanjima kako će mlada Splićanka Lorena Bućan biti njihova nova pjevačica ne otkriva previše. Kaže, to je posao njegovog punca no redovno prati njezin glazbeni rad i drago mu je da su je upravo on i Tonči otkrili.

''I odmah smo osjetili, da se radi o iznimnom talentu, tako da, spoj tog dvojca, spoj iskustva i mladosti talentirani, uvijek je dobar, a šta će od toga bit' to ipak nije na meni'', kaže.

Ono što jest na njemu je odabir s kime bi volio snimiti duet. Onaj posljednji je bio s Ninom Badrić , a Grašine želje ide i van granica Lijepe naše.

''Od nekih stranih izvođača, recimo strašno bi volio Sting, da mi bude, da budemo, mislim znam da pucam na visoko, ali pitali ste me. Recimo, Sting je super, Celine Dion je vokal koji strahovito volim. A od domaćih ima divnih pjevača, pjevačica, a možda će se sad nešto dogodit, vidjet ćemo. Mora se prije svega dogodit' pjesma'', kaže Grašo.

Grašine pjesme orile su se umaškim teniskim terenima koji su bili ispunjeni do zadnjeg mjesta i to večer svim okupljenima učinili nezaboravnim.

