Legendarni Jose Carreras prisjetio se nastupa s Tonyjem Cetinskim prije 17 godina: ''Bila su to dobra vremena!''

Legendarni Jose Carreras zasigurno je jedan od najuspješnijih opernih pjevača svih vremena. Već godinama svojim izvanrednim glasom i emotivnim izvedbama oduševljava ljude diljem svijeta. Svoje umijeće još jednom će pokazati domaćoj publici, u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 23. rujna. Samo za In magazin otkrio je kako je nastupati u 8. desetljeću života, kakav je kao djed, te kako djeluje njegova fondacija za borba protiv leukemije. Sve pogledajte u prilogu Dijane Kardum.

Mondeno talijansko ljetovalište Forte dei Marmi često ugošćuje talijansku, ali i svjetsku elitu. Nije stoga neobično sresti ondje mnoga poznata lica, a nas je ugostio jedan od najvećih tenora svih vremena Jose Carreras. Stigao je onamo na poziv prijatelja Andree Bocellija, gdje je zapjevao na 30. godišnjici njegova Teatra di Silenzio. A Carreras će svojim vrhunskim izvedbama još jednom počastiti i zagrebačku publiku, 23. rujna u dvorani Lisinski.

Što očekuje od nastupa u Zagrebu?

''Očekujem i nadam se da će publika uživati, sretan sam što se vraćam u Zagreb nakon nekoliko godina i ja ću se potruditi dati najbolje od sebe'', rekao nam je.

Bio je nekoliko puta u Zagrebu, kako ga se sjeća?

''Sjećam se publike, publika je bila ugodna i entuzijastična i grad, vidim nešto ali kad radite koncert, kad sletite, idete se odmoriti jer pjevate navečer, tako da nije lako biti i turist'', priznaje.

Prije 17 godina u Zagrebu je zapjevao i s Tonyjem Cetinskim.

''Sjećam se, bilo je to dobro vrijeme. Mi klasični pjevači nekad imamo izlete u pop vode. Pjevao sam s Dianom Ross i Eltonom Johnom, ali to je epizoda, koncentriram se na ozbiljnu karijeru'', kaže.

Skroman je u svojim izjavama poznati tenor. I u 77. godini neumorno radi.

''Mislim da je to ljubav prema onome što radim, privilegija je imati profesiju koja je također i poziv, to je luksuz, da nemam tu strast prema onome što radim, bio bih opušteniji, ostao bih doma i jednom svako toliko, radim jer je to važan dio mog života'', kaže.

Iako je upisao studij kemije na Sveučilištu u Barceloni, nikada se nije mogao odvojiti od svoje prve ljubavi – opere. I sam je mnogo puta rekao kako glazba liječi.

Imao je 11 kad je počeo.

''S 11 je bila samo epizoda, poglavlje. Ali to mi je dalo, bio sam uvjeren da se moj život mora razvijati u smjeru glazbe, pjevanja, i onda sam počeo profesionalno kad sam imao 22'', kaže.

Ono što Carrerasa čini posebnim nije samo njegov glas, već i njegov nevjerojatan doprinos u borbi protiv leukemije. Nakon što je preživio ovu tešku bolest 1987. godine, osnovao je Međunarodnu leukemija zakladu Jose Carreras s ciljem pružanja potpore istraživanjima i liječenju te bolesti.

Njegova fondacija za borbu protiv leukemije na današnji dan slavi 36 rođendan.

''Do trenutka dok ne izgubimo nekoga se borimo kako bismo to okončali. Imamo dobre pomake, ne samo mi nego znanost općenito. Nadamo se da će jedan dan ta bolest biti moguće izliječiti'', kaže.

Nakon oporavka pronašao je novu ulogu kao popularizator opere. Došao je na ideju da formira Tri tenora. On i njegovi prijatelji Plácido Domingo i Luciano Pavarotti namjeravali su napraviti koncert kao jednokratan događaj, ali zbog doista velike popularnosti nastupali su još 30 puta zajedno, ostvarujući golemu prodaju - koja i dalje drži rekord za klasičnu glazbu.

''Nažalost, Luciano više nije s nama, ali u vrijeme kada smo nastupali, putovali, bilo je fantastično i s profeisonalne i umjetničke strane ali i one privatne. Naši su koncerti sigurno ljudima koji nisu bili toliko upoznati s operom, doprijeli su do njih, mislim da je to bilo pozitivno'', kaže.

S Placidom Domingom nedavno je nastupao i u Grčkoj, u studenom idu i na turneju po Australiji. Na putovanjima ovog maestra prati i sin Albert, kojem je u planu napraviti dokumentarni film o ocu.

''On je odvjetnik, jer nitko nije savršen. Uz svoju karijeru vodi moje poslove, radi i za jednu modnu kompaniju. Za bilo koju glazbenu karijeru morate biti odlučni u tome što želite, morate voljeti svoju profesiju, ostalo je sreća, ali Picasso je znao reći, sreća je važna ali kad te ostavi probajte raditi'', kaže.

Osim sina, Jose Carreras ima i kćer Juliju te čak petero unučadi.

''Mogu raditi što žele sa mnom. Šefuju mi, svih njih 5 i oni samo kažu zdravo i ja pristajem na sve. Ali jako sam sretan. Dobra su to djeca. Svih 5, 3 djevojčice i 2 dječaka'', otkrio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

