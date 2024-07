Hana Huljić pozirala s poznatim prijateljicama na Korčuli, trudnički trbuh istaknula je u bijeloj haljini!

Hana Huljić Grašo provela je svoje slobodno vrijeme na Korčuli s prijateljicama, a na fotografiji njezin trudnički trbuh itekako je vidljiv.

Naša pjevačica Domenica Žuvela pozirala je na Korčuli s Hanom Huljić Grašo i influencericom Andreom Andrassy, a potom je njihovu zajedničku fotku objavila na Instagram priči.

"Nas 5", napisala je Domenica, referirajući se još i na svog psa i na bebu koju iščekuje Hana, a čiji je trbuh već itekako vidljiv.

Inače, Hana čeka drugo dijete s pjevačm Petrom Grašom, a on je nedavno ekskluzivno za IN magazin otkrio spol njihova drugog djeteta. Nakon kćerkice Albe stiže im sinčić. Rekao je i kako se Hana osjeća.

''Kao svaka trudnica. Jedan dan jedu joj se kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je OK!'' poručio je Grašo.

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a Albu su dobili u srpnju iste godine.

