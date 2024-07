Tko je supruga Dragana Primorca? U braku su više od 20 godina, ali u početku ju nije bilo lako osvojiti!

O ljubavnom životu Dragna Primorca malo se zna, a ono što je poznato je da je sa suprugom Jadrankom u braku više od 20 godina.

Dragan Primorac naš je bivši ministar znanosti i obrazovanja, a nedavno je potvrdio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske.

"Poštovani prijatelji, obavještavam Vas da sam donio odluku kandidirati se na izborima za predsjednika Republike Hrvatske. Ulazim u ovu političku utakmicu potpuno neopterećen, profesionalno ostvaren, čista srca i mirne savjesti. Pridružite mi se na ovom putu, koji će, uvjeren sam, završiti pobjedom pristojnosti, dobrote i međusobnog poštovanja, ali i svih drugih vrijednosti koje su nam usadili naši roditelji. Izgradimo zajedno, uljuđenu, stabilnu i sigurnu Hrvatsku, jer budućnost naše Domovine ovisi isključivo o nama", napisao je na Facebooku.

Bivši ministar inače ne otkriva puno o svojem privatnom životu, no prošle godine na Facebooku se pohvalio i uspjehom svoje kćeri Matee, koja je diplomirala na Sveučilištu Bacconi u Milanu.

Uz nju, Dragan sa suprugom Jadrankom, s kojom je u braku više od 20 godina, ima još i kći Laru, koja je također prošle godine diplomirala na jednoj od najprestižnijih poslovnih škola na svijetu, uglednom Whartonu.

Draganova supruga Jadranka odrasla je u Jaski, a završila Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon toga se zaposlila u Ministarstvu vanjskih poslova i postala hrvatska diplomatkinja. Kasnije se posvetila zdravstvu i zdravstvenom turizmu.

Jednom prilikom za Jutarnji list otkrila je kako su se ona i Dragan upoznali.

"Dragana sam upoznala u Ministarstvu vanjskih poslova. Upoznao nas je njegov prijatelj, a moj tadašnji kolega. Sjećam se, bio je uporan i ustrajan. Ja sam tada tek počela raditi, bila sam pripravnica, nisu me zanimale veze, nisam imala vremena, trebalo se dokazati da bi se zadržao posao", rekla je svojevremeno pa dodala:

"No, on je bio uporan, dolazio je iz Splita sve češće i češće u Zagreb. I tako sam, eto, pristala na tu prvu kavu koja je bila na Zrinjevcu, u Lenuciju, preko puta Ministarstva. Imao je zanimljivu životnu priču, zaintrigirao me, dijelili smo iste životne vrijednosti. Bila je to veza na daljinu jedno vrijeme, potom je slijedilo upoznavanje s obitelji, kratak odlazak u Ameriku, brak".

