Hana Huljić očarala pojavom u tankoj ljetnoj haljini koja je istaknula njezin sve veći trudnički trbuh

Hana Huljić zajedno s majkom zablistala je ispred fotografa u elegantnoj ljetnoj haljini ispod koje se nazirao trudnički trbuščić.

Na finalnoj večeri Melodije Jadrana poznata lica predstavljala su svoje nove hitove, a na događaju smo mogli vidjeti i našu pjevačicu Hanu Huljić.

Pozirala je s majkom Vjekoslavom u elegantnoj svilenoj haljini svjetloplave boje koja je sežući do poda savršeno istaknula njezinu figuru, ali i trudnički trbuščić.

Uz modnu kreaciju iskombinirala je otvorene sandale i srebrnu torbu, a s druge strane njezina se majka odlučila na potpuno bijeli outfit.

Podsjetimo, Hanin suprug Petar Grašo nedavno je ekskluzivno za IN magazin otkrio spol bebe njihova drugog djeteta, a nakon kćerkice Albe stiže im sinčić. Rekao je i kako se Hana osjeća.

''Kao svaka trudnica. Jedan dan jedu joj se kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je OK!'' poručio je Grašo.

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a Albu su dobili u srpnju iste godine.

Pogledaji ovo inMagazin Hana Huljić Grašo ekskluzivno za IN magazin o detaljima druge trudnoće, za sina već imaju i ime!

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa trudnica Hana Huljić trbuh više ne može sakriti, pogledajte kako je zablistala na pozornici!

Pogledaji ovo inMagazin Petar Grašo ekskluzivno za IN magazin otkrio spol druge bebe koju čeka s Hanom: ''Ja sam sretan čovjek!''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Često nam promoviraju zdrav život, ali ovi poznati ne mogu se riješiti velikog poroka, u ovakvim izdanjima nikad ih ne vidimo!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Legendarni snagator opustio se na plaži uz dvije dame od 22 i 27 godina, znate li koja od njih mu je kći, a koja supruga?