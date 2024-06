Hana Huljić Grašo ekskluzivno za IN magazin o detaljima druge trudnoće, za sina već imaju i ime!

U ekskluzivnom razgovoru za IN magazin, supruga Petra Graše, Hana Huljić Grašo, otkrila je detalje svoje druge trudnoće. Slavnom paru stiže sin, a iako je Hana tek u petom mjesecu trudnoće, ime za malenog nasljednika već imaju. Dok čeka bracu, njihova prva kći, dvogodišnja Alba, s mamom je zapjevala u njezinoj novoj pjesmi. S Hanom je razgovarao Davor Garić.

Hana Huljić Grašo prvi je put nastupila nakon što je javnost saznala da je trudna i da sa suprugom Petrom Grašom očekuje drugo dijete.

"Sve je pod kontrolom, sve je u redu i svi smo sretni!" rekla je Hana.

Otkrila je imaju li i već ime za sina.

"Imamo, ali zadržat ćemo ga za sebe! Iako sve saznate o tom potom pa ćete i to!" poručila je kroz smijeh.

A zna li Alba da stiže braco?

"Pa nije još baš svjesna, ali uskoro...ne zna šta je čeka!" smije se opet Hana.

U sklopu ciklusa "Ban. Glazba. Uspomena.'' u Zaprešiću s ocem Tončijem, cijelim zborom i orkestrom izvela je djelo ''Pop Misa Mediterana''.

"Svaki put kad dođem u Zagreb ili oko Zagreba svirat Misu, ona je trudna! Zadnji put kad smo bili na Zagreb classicu, to sad već ima dvije godine, onda je bila u osmom mjesecu, ajde hvala Bogu, sad je u petom", veselo govori Tonči Huljić.

"Je, baš sam rekla 'neću pivat treći put, dosta je za sada!'", dodaje Hana.

Ova magistrica kompozicije i glazbene teorije jednako uživa u stvaranju ozbiljnih klasičnih djela, pop glazbe, ali i dječjih pjesmica i uspavanki.

"Dječje pjesmice radim zato što su mi najbrže za napravit, nešto u čemu sam danas i sama dosta u toku, jer stalno doma pjevam neke dječje pjesmice, ali ovako neće veće stvari pišem kad znam da imam zašto, kad znam da će se negdje izvodit i najdraže mi je kad mogu pisat nove stilove glazbe", govori Hana.

''Palačinka'' je vani. Kako je ona nastala? Dok je pravila palačinke ili..?

"Čak i ne. Mama je i sama predložila: 'Hoćemo li iduće napisati palačinke?' Ja sam odmah rekla može. I to je bilo to. Mama ima ideje što se tiče dječjih pjesama uvijek tematiku, kad mi ona da neku ideju, ja samo sjednem i napišem", otkriva.

U novoj pjesmi "Palačinka" zapjevala je i njezina kćerkica Alba koja će u srpnju proslaviti drugi rođendan.

"Na kraju pjesme ima svoj mali solo, koji sam uspjela snimiti na diktafonu na mobitelu jer otkad je prvi put čula pjesmu odmah ju je pjevušila, stavila sam je za kraj pjesme jer mi je baš slatko zvučalo", kaže Hana.

Ova glazbena obitelj očito već ima nasljednike koji će preuzeti pjevanje i skladanje, no zna se tko je šef.

"Ja sam otočanin, moj otac je sa Hvara, mama sa Krka, zna se tko ima glavu riječ, vrlo je jednostavno tako da svađe nema", smije se Tonči Huljić.

Tonči je nedavno sreo svojeg idola iz mladosti, Roda Stewarta. Ova dvojica djedica razgovarali su, vjerovali ili ne, o garderobi i cipelama.

"Za mene najbolje obučen muškarac svih vremena na estradi, gotovo, točka, period. To me je normalno interesiralo, stvarno smo ko dva stara lika pričali...znam da je veliki pogon da se to nosi, ma to je 200 pari cipela, žene bi bile ljubomorne na to", priča Tonči.

Tonči ''Pop Misu Mediteranu'' planira pretvoriti u spektakularni show koji će se izvoditi u prestižnim europskim i američkim kazalištima.

"Ništa ne radim više u životu da bih fascinirao Hrvatsku ni regiju, nego radim da imam neki smisao samom sebi, a to je postavljanje stalno sve većih i većih ciljeva koji su nekad bili nedostižni, a sad su zapravo na dohvat ruke. Onda se nekad uplašiš...Uuuu, da nisam možda ostario kad mi je sve na dohvat ruke!'' priznaje.

Nadohvat ruke mu je i titula dvostrukog djeda. Hani i Graši sin stiže za četiri mjeseca.

