Bila je u centru skandala srpske nogometne reprezentacije na prošlom prvenstvu, a sada s vratarom čeka treće dijete!

Ana Rajković bila je u centru skandala na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali sa suprugom Predragom Rajkovićem ostala je i nakon natjecanja.

Nastup srpske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru prije dvije godine obilježio je skandal.

Naime, tada su kružile glasine da je bivša manekenka Ana Rajković, supruga vratara Predraga Rajkovića imala aferu s mladim nogometašem Dušanom Vlahovićem. Neke su glasine tvrdile i da je zaručnica Luke Jovića, manekenka Sofija Milošević, imala aferu s Nemanjom Gudeljem, a treći su čak spominjali da je Ana Rajković spavala i s Gudeljom i Vlahovićem.

Sve se vrlo brzo proširilo društvenim mrežama, a ona je širiteljima glasina poslala i poruku.

''Preživjeli smo i gore. Vjerujte. Hvala svim novinarima koji su me ispoštovali i nisu objavljivali ništa o Tadijinom zdravstvenom stanju, a ostale lude koji misle da je najbolje napasti ranjenog lava, prevarili ste se. Čopor ga brani. Hvala vam'', napisala je Ana u jednoj od priča na Instagramu pa otkrila da je ona za to vrijeme boravila sa sinom u bolnici. Tada je dječaku zdravlje bilo ozbiljno narušeno, a Ana je napisala da su liječnici davali pet posto šanse da se da se njegovo tijelo izbori s bakterijom.

''Točno 365 dana od najgore noćne more jedne majke. Koma, sepsa, bakterija ga uništila, ne očekujte previše, dajemo mu samo 5% šanse da preživi, vjerojatno je bakterija došla do mozga, nemoćni smo, sve je na njemu. A ako se probudi, ne očekuj previše, rekli su... Stisnula sam zube i srce, zagrlila tatu što sam jače mogla i šapnula mu da im ne vjerujemo. Iz dana u dan vjerovali smo samo Gospodinu i tebi sine. Mnogi su iskoristili majčinu 'slabost', pogriješili su, puno su pogriješili, ali su naučili da dobro uvijek pobjeđuje zlo. Sjećate se što su nam rekli?! Pa ovo je čudo, ovo je neobjašnjivo! Čudo naše, volimo te najviše'', poručila je godinu dana poslije.

A tko je Ana?

Prije udaje, prezivala se Cakić, a ljubila je i Veljka Ražnatovića, brata pjevačice Anastasije Ražnatović i sina Cece, a njihova je veza bila itekako popraćena u medijima.

''Naša veza je zaista počela slučajno. Dopisivali smo se, a upoznali tek dvije godine nakon prvih razmijenjenih poruka. Pila sam kavu s prijateljicom i ona je izrazila želju da idemo na utakmicu pa sam pozvala prijatelja koji nam je donio karte. Poslije te utakmice rekla mi je da joj je Peđa simpatičan i zamolila me da ga pozovem da izađe s nama. Sve je išlo po planu osim toga što sam se na kraju ja udala za njega. Iskreno, lagala bih ako bih rekla da sam odmah znala da je to to i da je on taj. Baš naprotiv, on je meni svakim danom dokazivao kakav je zapravo i naša ljubav je krenula od nule i rasla svakoga dana i to ne prestaje do danas'', rekla je svojevremeno Ana za svog supruga.

Predrag i Ana vjenčali su se 2018. godine u prisustvu obitelji i najbližih prijatelja, a zajedno su dobili dvojicu sinova, Relju i Tadiju.

Zanosna Ana rođena je 1996. godine, a uz manekensku karijeru, završila je ekonomsku školu u Beogradu.

Svog supruga ispratila je i na ovogodišnje Europsko prvenstvo, a krajem veljače ove godine otkrili su i još jedne sretne vijesti, paru će skoro doći i treće dijete, djevojčica.

