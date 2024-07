Evo tko se od naših zvijezda pojavio na Zigmanovoj modnoj reviji, brojna poznata lica uživala su gledajući impresivne kreacije!

Sinoć je održana revija Jurja Zigmana, koji svojim nenadmašnim kreacijama postavlja kriterije u današnjoj modi.

Dugoočekivana, spektakularna kolekcija više od 50, možemo slobodno reći, umjetničkih djela našeg proslavljenog dizajnera Jurja Zigmana sinoć je pred oduševljenom publikom predstavljena u hali riječkog Exportdrva, impozantnog prostora koji je svojom "grubom" estetikom na više od pet tisuća kvadratnih metara upravo istaknuo čaroliju onog što je predstavljeno pred gotovo tisuću modnih entuzijasta i ljubitelja Zigmanova djela.



Nakon punih pet godina Zigman pred publikom predstavlja svoj rad, ponukan ponajviše sve češćim apelima i pozivima poznatih svjetskih stilista. Dizajner koji svoje kolekcije stvara neopterećen komercijalnošću svojih kreacija na najljepši je način zaokružio bogatu karijeru obilježenu nevjerojatnim uspjesima, zapravo neviđenim na ovim prostorima. Fokus je na onom što njemu pričinjava zadovoljstvo i što ga ispunjava, ali i inzistiranje na besprijekornoj i beskompromisnoj izvedbi već godinama rezultira kreacijama koje najveće svjetske zvijezde odabiru za najznačajnije trenutke svojih karijera, bilo da je riječ o velikim glazbenim turnejama ili o dodjelama najeminentnijih nagrada poput Oscara i Grammyja.



Više od mjesec dana, stotine sati stvaranja kreacija od kojih svaka priča svoju bajku, do posljednjeg je detalja osmislio i svojom rukom prošio ovaj modni genijalac koji haute couture diše i živi, baš poput najvećih modnih kreatora koji su obilježili povijest mode. Zigman danas uz njih stoji rame uz rame. Ovim je predstavljanjem Zigman ispisao svoju posvetu najljepšem odjevnom predmetu - haljini, onakvom kakvu je on vidi bez razmišljanja je li na pravom putu i hoće li se nekome svidjeti ili ne. I kako to obično biva, kada slušate sebe i svoje srce, uspjeh ne izostaje.



Zvijezdama poput Beyoncé, Nicki Minaj, Mary J. Blige, Christine Aguilere, SZA ili Nelly Furtado savjetovali bismo da na vrijeme rezerviraju sinoć predstavljene kreacije, jer ono čemu smo sinoć svjedočili primijenjena je umjetnost izvan vremena, koja izmiče kontekstualizaciji ili tradicionalnom modnom narativu.



Na reviji su se pojavila brojna poznata lica među kojima su bili Iva Todorić, pjevačica Tina Vukov te pjevač Damir Kedžo, ali i trener NK-a Rijeke Željko Sopić.

Sve fotografije pogledajte u našoj galeriji.

