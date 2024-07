Brat Stjepana Hausera o odluci da zaprosi suprugu nakon tri dana poznanstva, ali i bratovim planovima za brak: "Mislim da..."

S Mironom Hauserom razgovarali smo na Splitskom festivalu, gdje je predstavio jedinstvenu suradnju TBF-a i jazz orkestra.

U sklopu 64. Splitskog festivala, splitska grupa TBF održala je koncert u pratnji Jazz orkestra HRT-a, kojim je ravnao Miron Hauser.

Aranžer, skladatelj i dirigent, koji je usto i stariji brat našeg svjetski poznatog violončelista Stjepana Hausera, otkrio nam je kako je došlo do ideje o suradnji s TBF-om.

"Do ideje je došlo kad je bio Covid, imali smo projekt 'Sunčana strana Prisavlja' i morali smo napravit jako puno projekata u tako kratko vrijeme. Bio je tribute Dinu Dvorniku, to smo također ovdje u Splitu izveli, pa smo imali i projekt sa Psihomodo Popom, pa smo ponovili i Darka Rundeka, koji je bio moj prvi takozvani crossover projekt, a ja sam već jako dugo vremena htio s TBF-om napravit nešto, i to je bila prilika da se to napravi", priča Miron Hauser, kojemu je ovo sada bio treći koncert s TBF-om, nakon nastupa na Prisavlju i u Puli.

"Izveli smo sve pjesme koje smo pripremili i jednu koju nismo pripremili, "Je'n, dva", ona je u Splitu premijerno izvedena", govori Miron, a ni to nije bilo dovoljno publici na splitskim Prokurativama, koja je i nakon bisa klicala "hoćemo još".

Dotaknuli smo se i njegova privatnog života, koji uspješno čuva a od javnosti, no prošle se godine pohvalio da se oženio.

"Nisam planirao ništa, nakon tri dana što sam je poznavao, znao sam da je to to i doslovce sam je nakon tri dana zaprosio. Ona je bila dovoljno luda da pristane, kao i ja, i eto. Još nismo ni godinu dana u braku, a upoznali smo se prije godinu i nešto. To se sve jako brzo desilo", zadovoljno priča Miron, koji je u braku s kirurginjom Anom Štanfel Hauser.

Upitali smo ga i planira li se njegov brat Stjepan možda uskoro skrasiti.

"Mislim da se ne planira ženit, ali ima sad taj svoj solo projekt koji mu jako dobro ide", kaže Miron, a evo što nam je rekao na pitanje u suradnji s bratom: "Jednostavno se nemamo vremena ni vidjet, a kamoli razmišljat o suradnji, ali tko zna."

Miron nam je za kraj otkrio i da s Jazz orkestrom trenutno priprema iduću koncertnu sezonu, a prvi koncert imat će s Edom Majkom u 10. mjesecu.

