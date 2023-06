Stjepan Hauser ima jednako talentiranog brata, koji mu i nalikuje, no po nečemu se potpuno razlikuju: "Ja jednostavno nisam influencer"

Glazbenik Miron Hauser ne voli se toliko eksponirati u medijima, kao njegov brat Stjepan, no nama je otkrio ponešto o svojoj karijeri, obitelji i odnosu s bratom.

Stariji brat našeg svjetski poznatog violončelista Stjepana Hausera, Miron Hauser, također je talentirani glazbenik.

On svira trombon, a usto je i dirigent te umjetnički voditelj Jazz orkestra s kojim je nastupio u na večeri Retrospektive, u sklopu Splitskog festivala 2023.

S Mironom smo razgovarali prije njegova nastupa, a za početak se prisjetio vremena kada je svirao u našem nekoć popularnom bendu Jinx.

"Kad sam se vratio sa studija 2011. godine, tada su se Jinxi ponovno oformili nakon neke pauze, i onda su snimili album 'Diksilend'. Tada sam ja ušao tu u bend i idućih pet godina sam bio član benda i bilo mi je jako lijepo", ispričao nam je Miron, kojemu je žao što Jinxi više ne postoje.

"Definitivno mi je zbog toga žao, to je bio jedan od velikih bendova koji je uvijek držao do toga da ne smanjuje sastav, da ima taj isti instrumentarij koji je imao na početku", istaknuo je.

Miron je tijekom karijere surađivao i s brojnim drugim velikim imenima hrvatske estrade, poput Olivera Dragojevića, Nine Badrić i Gibonnija, a jednu suradnju posebno ističe.

"Definitivno jedna od najdražih suradnji, što se tiče jazz orkestra, je bila s Darkom Rundekom, taj projekt koji smo napravili i za koji smo dobili Porina za pop album godine, jer je to moj prvi cross over projekt, kad smo odlučili napraviti jednu suradnju između orkestra i izvođača iz nekih drugih glazbenih žanrova, ali na način da nam se ne komprimira ništa i da možemo raditi aranžman kakav god hoćemo. E to je bilo genijalno", kazao je.

Surađivao je i sa svojim bratom Stjepanom, s kojim je nastupio u jednoj od najpoznatijih britanskih glazbenih dvorana.

"S bratom sam svirao u Royal Albert Hall-u, s Oliverom Dragojevićem. To je bilo jako zanimljivo. Bila je velika čast poznavati Olivera i putovati s njim. Tada je eruptirao vulkan na Islandu, nije se moglo letjeti, i mi smo autobusom išli svi iz Lisinskog direktno i Oliver je bio s nama u busu. Stvarno je bio jako velik čovjek", prisjetio se.

Za razliku od brata Stjepana, Miron nije toliko medijski eksponiran, iako je dobro poznato i cijenjeno ime u glazbenim krugovima.

"Nije mi žao zbog toga. Ja jednostavno nisam influencer. On je vrhunski glazbenik, ali prije svega najveći PR majstor kojeg poznajem. On se time bavi vrlo uspješno", nahvalio je brata.

Osim što su oboje glazbenici i fizički sliče, s bratom, kaže, nema puno zajedničkog.

"Mi smo igrom slučaja krvno povezani, ali ja sam osoba za sebe, on za sebe. Ali apsolutno se podržavamo, samo što ja ne uspoređujem sebe ni s kim, osim sa samim sobom, pokušavam biti bolji od sebe jučer", istaknuo je.

Zbog brat je imao priliku upoznati i Eltona Johna, koji mu je na koncertu u Ljubljani 2011. godine posvetio i jednu pjesmu.

"Eltona Johna sam upoznao u Stožicama i ostavo sam očito neki dobar dojam na njega jer mi je posvetio na koncertu 'Don't Let the Sun Go Down on Me'", pohvalio se Miron.

Za kraj nam je otkrio i ponešto o svojoj glazbenoj obitelji.

"Naša majka je bila profesorica udaraljki u muzičkoj školi. I stariji brat i sestra su išli u glazbenu školu, iako se oni ne bave glazbom, ali mi smo ostali u tome", ispričao nam je Miron.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Lana Jurčević otvoreno o kilaži i promjenama na svojem tijelu: ''Tijelo mi se mijenja, nemam više 17!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Svi je znamo kao sestru Helgu iz hit-serije 2000-ih, a evo kako simpatična glumica izgleda danas!