Hrvatski dizajner pohvalio se velikim uspjehom, njegov kostim nosila je slavna Beyonce: ''Nikad nisam mislio da ću ovo pisati...''

Hrvatski dizajner Juraj Zigman na Instagramu se pohvalio da je odjenuo Beyonce u svoj kostim za posljednji koncert na njezinoj turneji Renaissance, oduševljenje nije mogao sakriti.

Hrvatski dizajner Juraj Zigman pohvalio se još jednim velikim uspjehom. Naime, iako je u svojoj karijeri šivao kostime za brojne poznate osobe, oduševljenje ovim celebritiyjem nije mogao sakriti, a kostim srebrne boje s plaštom i krilima izradio je za veliku svjetsku pjevačku zvijezdu Beyonce.

"Nikad nisam mislio da ću ovo pisati, toliko sam oduševljen da je sama kraljica Beyonce nosila kreaciju Zigmana na svojoj turneji. Dugo se čekalo, više mjeseci napornog rada i zalaganja, ali krajnji rezultat je veći nego što sam očekivao", napisao je Juraj na Instagramu.

View this post on Instagram

Beyonce još nije objavila fotografije u njegovoj kreaciji, ali društvene mreže prepune su snimki s koncerta u Phoenixu na kojima se vidi pjevačka diva u kreaciji hrvatskog dizajnera.

Beyoncé has returned with a new outfit in Phoenix.#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/co9Cf4f8r5