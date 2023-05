Beyonce na koncertu odala počast Tini Turner, no bijesni fanovi uvjereni su da je u pjesmi ismijala njezino zlostavljanje!

Beyonce je tijekom koncerta u Parizu odala počast Tini Turner, pa se zbog jedne svoje pjesme našla na udaru kritika.

Američka r'n'b pjevačica Beyonce u petak je tijekom koncerta u Parizu odala počast Tini Turner, kazavši da "ne bi bila na toj pozornici" da nije bilo te nedavno preminule pjevačice.

Beyonce je u petak zaustavila svoj nastup na Stade De Franceu kako bi se prisjetila američke pjevačice sa švicarskim državljanstvom koja je u srijedu nakon duge bolesti preminula u Švicarskoj, u 83. godini.

Turner je s Beyonce nastupila u duetu 2008. godine na dodjeli Grammyja kad su izvele njezin hit "Proud Mary".

"Samo želim odvojiti sekundu i odati počast Tini Turner", čuje se Beyonce kako govori na snimkama koncerta podijeljenim na društvenim mrežama.

"Ako ste moj obožavatelj, obožavatelj ste i Tine Turner jer ja ne bih bila na ovoj pozornici bez nje, pa želim da se zaderete kako bi ona mogla osjetiti vašu ljubav", rekla je Beyonce.

"Osjećam se tako blagoslovljeno što mi je bilo omogućeno svjedočiti njezinoj briljantnosti".

“If you’re a fan of mine, you’re a fan of Tina Turner. I wouldn’t be on this stage without Tina Turner. I want you guys to scream so she can feel your love. I feel so blessed that I was alive to witness her brilliance.”



Beyoncé on Tina Turner in Paris. #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/7mhikREwxC