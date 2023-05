Poznat je uzrok smrti legendarne Tine Turner, za obožavanom pjevačicom tuguje cijeli svijet!

Glasnogovornik pjevačice Tine Turner otkrio je uzrok njezine smrti.

Glazbena ikona Tina Turner umrla je prirodnom smrću u svom domu u Švicarskoj, a tu informaciju potvrdio je njezin glasnogovornik za Daily Mail.

Pogledaj i ovo djelovala je veselo Tina Turner u javnosti se nije pojavila od 2019. godine, no malo prije smrti obradovala je obožavatelje rijetkom privatnom snimkom

Pjevačica se dugo godina borila s rakom crijeva, zatajenjem bubrega, doživjela je i moždani udar, koji je ostavio velike posljedice na njezino zdravlje.

Vijest o njezinoj smrti objavio je također glasnogovornik, koji je napisao:

"Tina Turner, kraljica rock 'n' rolla, umrla je danas mirno u dobi od 83 godine nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu, blizu Züricha u Švicarskoj. Svijet je izgubio glazbenu legendu i uzor."

Inače, Tina se posljednji put u javnosti pojavila 2019. godine, kada je na Broadwayu gledala mjuzikl o sebi, a tada je bila u društvu supruga Erwina Bacha i Opre Winfrey.

Dobitnica brojnih glazbenih nagrada ostat će zapamćena po velikim hitovima poput ''What's Love Got to Do with It'', ''Private Dancer'', '''The Best'', ''I Don't Wanna Lose You'' i brojnim drugima, a glazbena industrija zasigurno je ostala bez jedne od glavnih pjevačkih ikona prošlog stoljeća.

