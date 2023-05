Preminula je kraljica rock&rolla Tina Turner, svijet je ostao bez velike glazbene ikone

Tužne vijesti šokirale su svijet glazbe, preminula je legendarna pjevačica Tina Turner nakon duge i teške bolesti.

Preminula je Tina Turner, američka legendarna pjevačica i kraljica rock&rolla kako su je mnogi nazivali.

Kultna pjevačica umrla je danas u svom domu u Švicarskoj nakon duge bolesti.

''Tina Turner, kraljica rock'n rolla danas je mirno umrla u 84. godini nakon duge bolesti u svom domu u Küsnachtu u blizini Züricha u Švicarskoj. S njom svijet gubi glazbenu legendu i uzor'', napisali su njezini predstavnici u službenom priopćenju.

Dobitnica brojnih glazbenih nagrada ostat će zapamćena po velikim hitovima poput ''What's Love Got to Do with It'', ''Private Dancer'', '''The Best'', ''I Don't Wanna Lose You'' i brojnim drugima, a glazbena industrija zasigurno je ostala bez jedne od glavnih pjevačkih ikona prošlog stoljeća.

