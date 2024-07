Hrvatski dizajner još je jednom dokazao zašto ga voli čak i Beyonce: ''Uvijek je adrenalin, nitko ne zna kad će baš moj kostim odjenuti...''

Hrvatski dizajner koji odijeva Beyonce, Nelly Furtado i Christinu Aguileru, u Rijeci je imao spektakularni show koji je više nalikovao na kazališnu predstavu nego na modnu reviju. Juraj Zigman još je jednom pokazao zašto je kralj monumentalnih kostima. Kako izgleda njegova suradnja s planetarno slavnim pjevačicama, Zigman je otkrio našem Davoru Gariću.

Modni spektakl za pamćenje! Juraj Zigman izazvao nezapamćenu euforiju i otkrio zašto ga obožava i slavna Beyonce!

''Ovo nije revija, ovo je teatar! Show za pamćenje!'', komentari su nakon revije Jurja Zigmana u Rijeci. Modni spektakl nitko nije želio propustiti.

''Prezadovoljan! Raspalili smo! Ja sam mislio u jednom trenutku da će se srušit, ali neka, ja to volim! Ja volim tu energiju i baš sam to htio. Ja ti ne volim onako probrano i te stvari, ja volim masovnjake inače u životu tako da mi je bilo baš super, osjetila se ta energija. Ludilo!''

50 outfita iz kreativne radionice ovog umjetnika možda nisu za ''svakodnevnu uporabu'', no tko odjene njegovu kreaciju, bit će lansiran u centar pozornosti.

''Dugo godina nisam radio pa sam sad jednostavno dobio taj jedan polet. Pet godina sam imao pauzu. Sve te zvijezde i sve to i dođeš do jedne točke da kažeš ''sad je vrijeme'' i napraviš to što trebaš!''

Reviju je zatvorila slovenska eurovizijska predstavnica Raiven.

''Da, jako sam bila iznenađena kad mi je pisao na Instagram. On je stvarno fashion icon! Tako da sam vrlo zahvalna za ovu priliku!''

A koji bi kostim odjenula za neki od svojih nastupa?

''Pa možda ovaj što sam ga ja nosila! Kao neka tarantula'', govori kroz smijeh.

Zigmanove teatralne kostime već su nosile Nelly Furtado, Nicky Minaj, Christina Aguilera, Mary J. Blige, ali i jedna od najvećih zvijezda današnjice - Beyonce.

''To ti traje mjesecima i onda kad završi, kad naruči, kad dobije, kad isproba i kad je oduševljena, ne znaš nikad kad će ona to odjenut. To je zapravo ljepota tog posla. Cijelu turneju smo gledali, svaki put dok nije ona to obukla jer to se ne smije znat. Tako da je adrenalin neki. Mislim, moj život, pogotovo kreativni, mora biti ispunjen nekim adrenalnom.''

Zigman se pet godina školovao i radio u Milanu, kreirao i kostime za operni spektakl Aida, nema te domaće zvijezde koja nije poželjela uskočiti u njegov dizajn…

''Meni je to nešto prekrasno. To su skulpture! Skulpture koje šetaju! Na prekrasnim ženama, ja bih to tako nazvala'', rekla je Daniela Gračan.

''Ja sam njega jednom davno pitao kad ćeš imat reviju za muške! Rekao je nikad! Sretan sam jer dok je imao reviju 2013-e u Rijeci, pjevao sam na njegovoj reviji, čak je sašio neke komade samo za tu reviju, koje nismo mogli uzet sa sobom, ali ja Zigmana stvarno volim i podržavam od samog počeka, ali ono što ja moram reći je da sam iznimno zahvalan jer je i on mene podržavao od samog početka'', govori Damir Kedžo.

''On je izvozni proizvod, naše gore list. Tu je susjed naš. Žao mi je jedino što nema toliko za nas muškarce toliko odjevnih predmeta jer su za žene super stvari'', govori bivši hrvatski mister Dino Bubičić.

''Nisam probala iskreno. Ne znam koliko je to udobno ukoliko se sjedi, pleše, skače, ali da izgleda fenomenalno... Mislim da je to vrh vrhova.''

A bi li, osim velikih svjetskih zvijezda, jednu ovakvu kreaciju odjenula i obična žena iz primjerice njegove Rijeke?

''Mogu! Imam ja klijentice ne samo iz Rijeke nego i iz puno manjih sredina. dapače, Rijeka je uvijek bila otvoren grad za takve stvari.''

Zigman je u dugogodišnjem braku sa suprugom Ines, a nakon sinoćnjeg spektakla u Rijeci, potrčao je u zagrljaj šestogodišnjeg sina Edgara.

''Naravno moja familija je uvijek najveća podrška. Moji ljudi s kojima radim, s kojima sam svaki dan okružen, koji me uvijek bodre da mogu i da moram... Ja uvijek sebe malo stišavam.. Tako da imam veliki support ljudi.''

Nakon ovakvog vjetra u leđa, najavljuje Zigman, najbolje tek dolazi.

''Ovakvih showova ćemo sigurno imati puno puno više na puno većoj razini i nivou jer mislim da je to jedan dobar cilj. Ne možda u Hrvatskoj, možda vani. Tako da svega ima!''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.