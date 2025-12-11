Glumački svijet potresla je vijest o smrti glumice iz hit-komedije, istraga je u tijeku

Wenne Alton Davis, koja je imala kratku ulogu u hit seriji "The Marvelous Mrs Maisel", preminula je od posljedica ozljeda koje joj je nanijelo vozilo

Glumački svijet potresla je vijest o smrti Wenne Alton Davis, glumice iz hit serije "The Marvelous Mrs. Maisel".

Davis, rođena kao Wendy Davis, poginula je u 60. godini kada ju je u ponedjeljak navečer, 8. prosinca, usmrtio automobil dok je prelazila ulicu u New Yorku.

Galerija 1 1 1 1 1

Wenne Alton Davis - 1 Foto: Instagram

Wenne Alton Davis - 3 Foto: Amazon Prime screenshot

Prema policijskom izvješću njujorške policije, crni Cadillac XT6 iz 2023. kojim je upravljao 61-godišnji muškarac skretao je ulijevo na križanju West 53rd Street i Broadwaya u Midtownu kada je udario glumicu. PEOPLE prenosi kako je policija potvrdila da je Davis zadobila teške ozljede glave i tijela, te je odmah prevezena u bolnicu Mount Sinai West, gdje je proglašena mrtvom.

Vozač je ostao na mjestu nesreće i nije bio ozlijeđen. Za sada nema uhićenja, a istraga je i dalje u tijeku.

Wenne Alton Davis - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Internet u nevjerici: Milenijalci u šoku nakon što je otkriveno koliko je Stiflerova mama imala godina u kultnom filmu!

Njezin susjed Edward Reynoso otkrio je za New York Daily News da je Davis tog dana s njim razgovarala i uputila mu posljednje riječi koje su mu ostale urezane u pamćenje: "Volim te, cijenim te."

Takav nježan trenutak samo je produbio tugu u zajednici nakon vijesti o njezinoj iznenadnoj smrti.

Davis je široj publici bila najpoznatija po ulozi policijske službenice u petoj sezoni Amazonove uspješnice "The Marvelous Mrs. Maisel". Epizoda prikazana 2023. bila je ujedno i njezin posljednji televizijski nastup, no njezina karijera trajala je gotovo dva desetljeća.

Wenne Alton Davis - 1 Foto: Amazon Prime screenshot

IMDb bilježi njezine uloge u: "Ladies Room", "Rescue Me", "Shame", "The Normal Heart", "American Odyssey", "Blindspot", "New Amsterdam" i "Girls5eva".

Ovo je druga tragedija koja je pogodila glumačku postavu popularne serije. Godine 2019. preminuo je Brian Tarantina, koji je glumio Jackieja, voditelja kultnog komičarskog kluba The Gaslight.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Kao mali dvorac iz bajke: Zašto je ova građevina više od stoljeća predmet divljenja?

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Najslađi duo: Izabel Kovačić otkrila slatku rutinu sa svojom djevojčicom

Pogledaji ovo inMagazin Dražen Zečić uzima pauzu od četiri mjeseca, objasnio nam je zašto: ''Prvi put će to biti...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ovaj osebujni umjetnik koji je svojim glasom protresao Arenu Zagreb?