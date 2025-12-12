Thompsonovi koncerti utječu i na trajekte: Jadrolinija promijenila red plovidbe!

Na zahtjev Općine Preko, Jadrolinija je izmijenila red plovidbe za 12. i 13. prosinca, iste dane kada Marko Perković Thompson održava koncerte u Zadru.

Dvoranska turneja Marka Perkovića Thompsona nastavlja se u petak 12. i subotu 13. prosinca nastupima u Zadru. Publika u ovim trenucima dolazi pred dvoranu kako bi na vrijeme stigli na početak koncerta koji počinje u 20:00 sati.

Thompsonovim nastupima u Zagrebu prilagodila se i Jadrolinija, koja je na svojim internetskim stranicama objavila privremeni red vožnje.

"Dana 12. i 13. prosinca 2025. godine (petak i subota) trajekt će iz luke Zadar/Gaženica za luku Preko isploviti u 23:59 sati umjesto u 23:00 sata", stoji na njihovim službenim stranicama.

Kako stoji u odgovoru Jadrolinije, red plovidbe je izmijenjen na zahtjev Općine Preko.

"Riječ je o uobičajenoj praksi koja se dosljedno primjenjuje duž čitavog Jadrana. U konkretnom slučaju, red plovidbe izmijenjen je na zahtjev Općine Preko. Jadrolinija je pouzdan partner otočanima i aktivno doprinosi unaprjeđenju kvalitete života na otocima, čineći svakodnevicu pristupačnijom i povezanijom", stoji u odgovoru za Index.hr.

Zadar je jedan od tri grada u kojima je Thompson zakazao dva koncerta, dok će u Zagrebu i Poreču (zasad) održati jedan.

