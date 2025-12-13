Kako glasati za našeg malog Marina na Dječjem Eurosongu?

Hrvatsku će nakon 11 godina na Dječjem Eurosongu predstavljati Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi", a večeras nastupa treći

Danas će se u gruzijskom glavnom gradu Tbilisiju održat će se 23. izdanje Dječjeg Eurosonga, na kojem će poslije 11 godina nastupati i Hrvatska. Nas će u tamošnjoj Gimnastičkoj palači predstavljati Pločanin Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi".

Organizatori Dječjeg Eurosonga odlučili su kako će Marino nastupati pod rednim brojem tri. Prije njega na pozornicu će stupiti predstavnice Malte i Azerbajdžana, a poslije njega gledat će se nastupi predstavnika San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Italije, Portugala, Španjolske, Gruzije, Cipra, Francuske i Albanije.

Kako će se izabrati pobjednik Dječjeg Eurosonga?

Marino Vrgoč - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Prvo će se pročitati bodovi žirija iz 18 zemalja, nakon čega će se pročitati glasovi publike s online glasanja, i to prema sustavu kakav je na Dori - postotak glasova množi se s ukupnim brojem bodova. To znači da, ako je ukupan broj bodova koji publika dijeli 1044, a Marino dobije 7 % ukupnog broja glasova, to se pretvara u 73 boda od publike.

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I Hrvatska ima priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv. Glasanje je počelo u petak u 21:00 sat, a traje sve do subote u 16:59, kada počinje show. Glasat će se još i 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu se maksimalno mogu dati dva glasa.

Prijenos će se moći pratiti putem televizijskih kanala i službene stranice na YouTubeu. Poveznica za prijenos uživo, koji već je zakazan za 17:00 sati, je OVDJE.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marina je uoči velikog natjecanja podržao i Mate Bulić, a snažnu poruku koju mu je poslao pročitajte OVDJE.

Marino Vrgoč, Mate Bulić Foto: Instagram

A kako Hrvatska stoji na anketama za ovo natjecanje pogledajte OVDJE.

